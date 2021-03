El Jeffrey afirma que tuvo de frente a “Satanás”

El merenguero criollo El Jeffrey hizo una revelación que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros tantos incrédulos.

Aseguró que vio a «satanás». En una entrevista con Alofoke Radio Show, Santiago Matías le preguntó por la cicatriz que tiene en la frente, de modo que explicó lo ocurrido que, según afirma, fue algo sobrenatural.

Comenzó hablando sobre las cábalas o creencias sobre la mala suerte. «Yo tengo el siete aquí (mostró la frente), el siete ahí (el codo) y mi esposa tiene un siete de un accidente que después tuvo».

Sobre el encuentro con Satanás dijo que fue en la piel de una persona «muy importante y famosa», mientras tocaba una fiesta hace muchos años en la que estaban figuras (afirma) como Donald Trump, donde se le acercó el «diablo» para hacerle una propuesta a cambio de su alma y que su esposa fue testigo del momento.

Así lo narró: «Satanás vino a mi presencia en el cuerpo de una persona que no voy a mencionar porque es excesivamente famoso…

Estaba tocando en una fiesta, estaba el papá de Michael Jackson, Joe, y Donald Trump…

Cuando termina la fiesta una persona llega y me dice -Yo te puedo brindar todo lo que tu quieras, Grammy, no te va a faltar nada, esto que está aquí va a ser poco- No te voy a negar que me estaba gustando la propuesta y mi esposa dijo: -no, tú no le puedes dar nada, Dios sí le puede dar».

Dijo que prácticamente fue hipnotizado y que la propuesta era a cambio de su alma. «Cuando mi esposa lo enfrenta, él la agarró y le dijo: “Coño, no te metas” y la ‘jamaquió'», narró.

Agregó que su esposa desbarató todo, y pese a que tenían una villa para dormir, decidieron irse de la fiesta y fue entonces cuando tuvieron un accidente y ella se hizo la misma herida, el siete, que El Jeffrey tiene en la frente.

«Salimos e iba manejando y parece ser que alguien me movió y la puso a ella y cuando yo despierto estoy encima de ella y ella con la frente sobre la autopista. Ahí yo entendí que él me estaba hiponizando y mi esposa me salvó».

Se definió como un creyente de Dios, más no religioso.

El intérprete de «Mi tierra» cuenta que al día siguiente se sintió triste por lo ocurrido y no niega que hubiese deseado un Grammy.

«¿Quién no sueña con un Grammy», aseveró.

Como era de esperarse, las reacciones fueron muchas entre creer y no creer. Otros sostienen que lo bueno, lo malo y lo sobrenatural existen.



Fuente: DL