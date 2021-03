El Jeffrey revela habló con “Satanás”

El artista dominicano José Gabriel Severino, más conocido por su nombre artístico como “El Jeffrey”, reveló que habló con «satanás» y que le hizo una propuesta muy tentadora, a cambio de su vida.

El merenguero dijo que satanás se le presentó en la piel de una persona «muy importante y famosa», mientras tocaba una fiesta hace muchos años.

“Yo estuve tocando en la fiesta de una persona muy famosa, en la que estaba Donald Trump, etcétera, etcétera, el papá de Michael Jackson… Habían muchos famosos, y esa persona se me acercó (diablo) y me dice -Yo te puedo brindar todo lo que tú quieras, Grammy, no te va a faltar nada, esto que está aquí va a ser poco- «, aseguró el merenguero al ser entrevistado en el programa Alofoke Radio Show.

Manifestó que la propuesta le estaba gustando, pero que su esposa intervino y le dijo: -no, tú no le puedes dar nada, Dios sí le puede dar”.

El Jeffrey explicó que prácticamente fue hipnotizado, y que la propuesta era a cambio de su alma. «Cuando mi esposa lo enfrenta, él la agarró y le dijo: “Coño, no te metas” y la “jamaquió»”, pero que él no hizo nada al respeto.

El intérprete de «Mi tierra» agregó que pese a que tenían una villa para dormir, él y su esposa decidieron irse de la fiesta, y fue entonces cuando tuvieron un accidente y ella se hizo la misma herida que él tiene en la frente (el número siete).

Se definió como un creyente de Dios, más no religioso.

Fuente: Hoy