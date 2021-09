El Lápiz pone nombre de su abuela Palín a su negocio de comida

El artista urbano Avelino Figueroa “El Lápiz Conciente” honró a su abuela de 99 años, Palín, tras anunciar que su próximo negocio llevará por nombre “La cocina de Palín”.

A través de sus redes sociales el rapero compartió la fotografía del que sería el logo de ese nuevo proyecto, el cual tiene el rostro y nombre de su abuela.

“Casi casi la cocina de Palín”, escribió el artista urbano.

Se recuerda que en una entrevista para la “Revista Global”, el rapero dominicano aseguró que “Palín es una mujer de muchos valores”.

“Palín representaba en mí una figura de fuerza, que me imponía a qué hora yo llegaba y qué hiciera y no hiciera. Pero el afecto y el respeto que yo siento por ella, de no hacerla pasar ningún tipo de vergüenza, fue lo que me mantuvo a mí lejos de caer en cosas malignas. La presencia de Palín influyó mucho en mí”, destacó el artista.

