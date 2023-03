El líder de la banda BTS reveló con quién podría hacer su próxima colaboración: “Si ella quiere, yo también”

Kim Nam-joon, más conocido como RM -líder de la famosa boy band coreana BTS-, se ha visto obligado a poner en pausa su carrera musical. Las autoridades de Corea del Sur obligan a que sus hombres cumplan con 18 meses de servicio militar obligatorio antes de cumplir los 30 años, lo que ha llevado ya a su compañero Kim Seok-Jin -o Jin- a enlistarse el pasado diciembre y cuyos pasos él seguirá en septiembre.

A raíz de esto, la banda -a pesar de sus diez años de actividad frenética y de encontrarse en su momento más álgido- se disolvió, por lo menos de manera momentánea, algo que el mismo Joon ha señalado como “un momento duro a nivel humano”.

Sin embargo, en una entrevista con la agencia de noticias EFE el cantante reveló que se mantiene positivo sobre el futuro de la banda y que confía en que esta situación le “puede resultar beneficiosa como artista”.

“Cuando eres famoso, mantenerse arriba es muy difícil pero creo que BTS lo conseguirá. Volverá a reunirse cuando acabemos el servicio militar y buscaremos nuevas sinergias entre nosotros para entrar en una segunda etapa”, comentó aunque reconoció que “de todos modos, nada es eterno”.

En ese sentido, RM ya ha demostrado su capacidad para producir su propia música sin sus compañeros. “Después de diez años como miembro de BTS no sabía quién era y quería saberlo. Yo empecé siendo un adolescente rapero, luego llegó BTS y todo fue muy intenso y, ahora que el grupo está inactivo, he vuelto a pensar en los inicios y las causas reales por las que entré”, continuó.

Es por ello que, en el último tiempo, el artista lanzó su álbum más personal, “Índigo”, y ahora reveló que está en la búsqueda de inspiración para un segundo disco solitario. “Algunas grandes obras nacen en momentos personalmente caóticos”, deslizó sobre su futuro proyecto y reveló con quién le gustaría realizar una colaboración a futuro.

Rosalía, la cantante del momento, es la elegida por el miembro de BTS como posible artista para un próximo tema. “Si ella quiere, yo también quiero”, confesó mientras viaja por el país europeo junto a su familia.

“He elegido España para viajar con mi familia porque tengo amigos que no son famosos que me han dicho que es un gran lugar”, explicó sobre el destino escogido, el cual no habían podido visitar con la banda durante su gira mundial, ya que se vió suspendida por la pandemia del coronavirus.

“Quería ver obras de (los pintores) Goya, Velázquez y Picasso para inspirarme y he ido al Prado y otros museos”, dijo sobre su paso por Barcelona -que incluyó la visita de la basílica de la Sagrada Familia-, Madrid y Bilbao.

“He venido a España por mi amor por su obra y, si alguien entra en la cultura de mi país a través de mis canciones, es un honor que me hace feliz”, comentó orgulloso.

Mientras disfruta de unos días de perfil bajo, Kim reflexionó acerca de su música y las presiones bajo las que esta queda.

“El K-Pop y el K-Drama están de moda de manera que, irónicamente, yo estoy en el centro de la tendencia en un momento en el que siento la necesidad de salir de esa influencia y tener tiempo para pensar y crear con una mirada más atemporal”, subrayó al respecto y se remitió a “Índigo”, su disco que combina colaboraciones estelares de una diversidad de estilos: hip-hop, neo-soul, R&B, folk, música electrónica y hasta pop urbano.

En él, reconoció que no existe aquel personaje creado en redes y por acción de la fama.

De todas formas, el artista agradeció el apoyo de la gente a su música y su cultura y comentó que se mantiene comprometido con la responsabilidad de “marcar un buen camino para que quien lo siga esté cómodo con él”.

