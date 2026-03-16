El líquido que protege el cerebro podría ayudar a combatir el cáncer

Madrid.- Investigadores del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), en colaboración con la Universidad Goethe de Fráncfort, lograron descifrar el líquido cefalorraquídeo, un fluido transparente que rodea el cerebro y la médula espinal, con el objetivo de comprender mejor la evolución de los tumores cerebrales y su resistencia a los tratamientos.

Según informó la institución en un comunicado, el estudio permitió obtener imágenes en alta resolución de los distintos tipos de células inmunitarias presentes en este líquido, así como de sus interacciones en pacientes con tumores o cáncer en el sistema nervioso central.

El director del CNAG y responsable de la investigación, Holger Heyn, explicó que estudiar los tumores cerebrales siempre ha representado un gran desafío debido a la dificultad de acceder directamente a ellos.

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“Investigar los tumores cerebrales siempre ha sido un gran reto por lo difícil que es acceder a ellos”, señaló el científico, quien destacó que este hallazgo convierte al líquido cefalorraquídeo en una herramienta clave para pronosticar la evolución de la enfermedad.

Para el estudio, el equipo analizó más de 70,000 células procedentes del líquido cefalorraquídeo de pacientes con cáncer en el sistema linfático o en el tejido cerebral. Posteriormente, los científicos compararon estos resultados con células de personas que padecen trastornos neuroinflamatorios.

Análisis del ARN y ADN tumoral

Los investigadores emplearon técnicas avanzadas de secuenciación que permitieron estudiar el ARN de cada célula de forma individual, lo que reveló cómo se activan los genes y cómo responden al tumor.

Además, el análisis permitió observar el comportamiento de los receptores de las células T, que funcionan como sensores del sistema inmunitario capaces de detectar y atacar el cáncer. Según los expertos, la expansión de estas células refleja la intensidad de la respuesta inmunitaria frente al tumor.

El estudio también incorporó análisis de ADN tumoral y el uso de transcriptómica espacial, una tecnología que permite mapear las células dentro de su entorno para identificar posibles vulnerabilidades del cáncer.

El inmunólogo del CNAG y autor principal del estudio, Juan Nieto, explicó que este enfoque permitió comprender que cada tipo de tumor genera un microambiente particular dentro del líquido cefalorraquídeo.

“En cada tipo de tumor se crea un microambiente propio en el líquido cefalorraquídeo que refleja lo que ocurre en el epicentro de la enfermedad”, señaló el especialista.

Hacia terapias personalizadas

Por su parte, la investigadora del CNAG Paula Nieto indicó que los resultados podrían abrir la puerta al desarrollo de terapias personalizadas que utilicen las propias defensas del organismo para combatir el cáncer.

Los investigadores informaron que el proyecto se encuentra actualmente en una segunda fase, en la que ampliarán el número de pacientes estudiados con el objetivo de analizar cómo responde el sistema inmunitario antes y después de los tratamientos.

Fuente: El Dia