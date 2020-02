El Mayimbe aclara que solo “tomaría las armas” para defender la Patria

Se quejó que “medios amarillistas” han puesto a circular solo la parte del video en la cual habla de ese punto. “No se me específico para qué , pero yo que tengo 50 años cantándole a mi Patria y sirviéndole a mi nación, veo como la prensa amarillista quieren crear contenido conmigo haciéndome un daño inaceptable”, acotó.

El llamado Niño Mimado dijo que cuando hizo la declaración “no se le especificó para qué”, o sea que durante la entrevista no le explicaron para qué tomaría las armas. La entrevista a que hace alusión el artista es a una realizada por Univision, canal 41, el 18 de este mes, en Estados Unidos.

El Mayimbe dijo: “¿Cómo a esos medios se les ocurre que tomaría las armas en contra del pueblo? Yo me entrego a mi pueblo 100% que siempre me respalda y nunca me deja solo, para que salga de contexto mis declaraciones. La entrevista dura 4 minutos y solo está circulando los primeros 40 segundos”.

“Nunca tomaría las armas para luchar contra mi pueblo que me ha dado tanto. Solo exclusivamente si me pidieran, seria para luchar en contra de cualquier fuerza extranjera que pretenda invadir el país”.

Villalona también invitó a los medios de comunicación y a las personas a que vean la entrevista por completo para que saquen sus propias conclusiones.

El artista también aclaró que nunca ha recibido ayuda de ningún político o partido y dijo que todo lo que tiene se lo ha ganado “fajado”.

El merenguero expreso, además, que lamenta no estar en el país para apoyar ante la situación que está atravesando. Dijo que ya tenía compromisos en Estados Unidos, desde donde grabó el video.