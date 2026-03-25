«El me tiró y yo le tiraba»: dice mujer mató ex pareja en Mao

La joven que le quitó la vida a su expareja sentimental tras propinarle una estocada en el pecho, en un hecho registrado en el municipio de Mao el pasado lunes, alegó que actuó en defensa propia, ya que según dijo, el hoy occiso la había agredido.

“Él me tiró y yo le tiraba, y en una le di una estocada”, manifestó Esterlin Delgado, alias «La Chona», de 19 años, implicada en la muerte de Duany Enmanuel Reyes, de 26, mientras se encontraba compartiendo tragos con otras personas en un negocio ubicado en el sector Hatico.

Al ser entrevistada por la prensa, La Chona aseguró que no tenía intención de provocar un desenlace fatal.

Explicó que acudió al lugar a reclamarle al hoy occiso por la manutención de su hija en común, de apenas dos años, asegurando que este tenía tiempo sin cumplir con dicha responsabilidad.

“Yo fui a reclamarle por la mantención de mi hija, porque él no le daba nada”, expresó. Dijo asimismo haber sido víctima de maltrato físico por parte de su expareja .

Esterling Delgado también indicó que familiares de Reyes tenían conocimiento de los presuntos episodios de violencia que vivió en su relación con el occiso y que incluso había buscado protección ante la situación.

Tras el hecho, la mujer emprendió la huida, pero se entregó posteriormente ante la sede policial de Mao. Estará siendo juzgada por el Ministerio Público y de ser condenada enfrentará una pena de 30 años de cárcel.