El mensaje de Leonel al PRM: “Ya no prometan más, hagan”

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, criticó el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que acusó de incumplir promesas fundamentales, carecer de visión de futuro y haber perdido toda autoridad moral tras lo ocurrido con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante un encuentro con la prensa en Santiago, Fernández afirmó que áreas clave como la educación y la salud pública atraviesan un deterioro profundo.

“La educación tiene que cambiar. Y en salud pública, el desplome que hoy tiene la salud pública es terrible, es indescriptible. La salud pública se ha convertido en un paciente en sí mismo”, expresó.

El líder político también se refirió al supuesto retraso y paralización de proyectos de infraestructura en la región norte, citando como ejemplo el Monorriel de Santiago.

“Los proyectos están paralizados. Ya debió haberse inaugurado el Monorriel de Santiago. Vamos para seis años y todavía eso como que no luce claro”, sostuvo.

Fernández cuestionó además la efectividad del sistema de transporte implementado por el Gobierno, particularmente el teleférico.

“Yo no lo quería creer cuando decían que no se montaba nadie, pero es verdad. Me puse a ver y es verdad que no se monta nadie. Es como unos carritos que van para allá y para acá, y la gente no se monta. Entonces, no aciertan en nada”, afirmó.

Al abordar la problemática del tránsito en Santiago, advirtió que la falta de planificación agrava el entaponamiento en la ciudad.

“Con tantos problemas, tenemos que mejorar el sistema de transporte. ¿Cómo es que vamos a hacer con elevados, con túneles?”, cuestionó.

Fernández recordó que aseguró obras prometidas por el actual Gobierno siguen sin iniciarse, y puso como ejemplo a la carretera del Ámbar.

“Se prometió desde la toma de posesión, se repitió constantemente y no han dado el primer picazo. Ya no prometan más, hagan”, enfatizó.

En ese contexto, acusó al Gobierno de desviar recursos públicos hacia fines políticos.

“No pueden hacer porque el dinero lo cogen para otra cosa. Si cogen el dinero para hacer campaña y crear un clientelismo político, no encuentran para terminar las obras”, señaló.

El presidente de la Fuerza del Pueblo calificó la actual gestión como “un Gobierno mediocre, un gobierno que no acierta, que no tiene visión de futuro”, y sostuvo que sus acciones hacen retroceder al país en temas ya superados.

“Todo eso tiene que tener una alternativa, y la alternativa será la Fuerza del Pueblo”, afirmó.

Fernández fue enfático al volver a referirse a la situación de Senasa, señalando que el oficialismo perdió toda autoridad moral.

“Con lo que ha pasado en SeNaSa, donde hubo un atraco a los pobres de la República Dominicana, no hay autoridad moral para que digan que quieren sacar más dinero de nuestros bolsillos sin garantizar que no habrá otro atraco como el de Senasa. Se perdió la autoridad”, concluyó.

Fuente: Listín Diario.