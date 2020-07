El nuevo gabinete va tomando forma; Abinader anuncia cinco ministros

mingo, RD

El presidente electo Luis Abinader designó ayer a través de la red social de Twitter a los primeros cin­co funcionarios del gobier­no que presidirá a partir del 16 de agosto próximo. Abinader hizo el anuncio en la tarde en un lapso de una hora..

Los designados fue­ron Lisandro Macarrulla, quien será el nuevo mi­nistro de la Presidencia; Roberto Fulcar, ministro de Educación; la exvice­presidenta Milagros Or­tiz Bosch, ocupará la Di­rección de Ética; el nuevo canciller será Roberto Ál­varez, y Milagros Germán, directora de Comunica­ciones y vocera de la Pre­sidencia.

Abinader expresó que Macarrulla ya está coordi­nando la comisión técni­ca de transición guberna­mental, junto al ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, a quien sustitui­rá en la nueva gestión admi­nistrativa. Montalvo desem­peñó el puesto en los 8 años del gobierno de Danilo Me­dina.

¿Quién es Macarrulla

Lisandro Macarrulla nació el 19 de diciembre de 1956, es de profesión Licenciado en Administración de Em­presas. Ha sido un destaca­do empresario y dos veces presidente del Consejo Na­cional de la Empresa Priva­da (CONEP), presidente de la Asociación de Industria de Materiales de Construc­ción y Asociación de Indus­trias de la República Domi­nicana (AIRD).

También es ingeniero In­dustrial de profesión y con un Master in Finance/ Ser­vice Management en el Ro­chester Institute of Techno­logy en New York, Estados Unidos, y desempeñó la presidencia del Grupo Mac

Holding empresarial fami­liar. Macarulla es co-funda­dor de la Asociación Ciudad Ovando, una institución sin fines de lucro con el fin de reformar y preservar la Ciu­dad Colonial. También rea­liza el denominado “Colo­nial Fest”, el cual ya tiene dos entregas, siendo la pri­mera en el 2012 y la segun­da en el 2013 y una tercera a desarrollarse posterior­mente.

El empresario fue escogi­do en marzo de 2019 como presidente del “Gabinete Pre­sidencial”, que coordinó los trabajos del proyecto político de la candidatura presiden­cial de Luis Abinader, por el Partido Revolucionario Mo­derno (PRM).

Roberto Fulcar

En otra disposición anuncia­da por Abinader a través de Twitter, se designa a Fulcar en el importante Ministerio de Educación, para que susti­tuya a Antonio Peña Mirabal, quien ha estado en el cargo desde febrero de 2019. “Pa­ra que inmediatamente se in­tegre al equipo de transición de esa área, y trabajar con las actuales autoridades, para el inicio del año escolar”, señaló el mandatario electo.

Fulcar desempeñó dife­rentes papeles al lado de Luis Abinader. Fue su vocero ofi­cial y director nacional de campaña de su proyecto pre­sidencial.

En 1987 Roberto Fulcar Encarnación se graduó de li­cenciado en Educación Men­ción Ciencias Sociales en Baní. Posteriormente reali­zó un postgrado y maestría en educación en la Univer­sidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y culminó con un doctorado en la Nova Southeastern University del 2001-2004.

En sus más de 40 años de trayectoria como educador ha desempeñado diferentes cargos vinculados como do­cente. En 1980 impartía do­cencia primaria y se convirtió en facilitador en maestrías y profesor en varias universi­dades del país.

CIFRAS

16A

La transición.

La comisión técnica de transición guberna­mental está integrada, además de Macarrulla, por el senador José Ig­nacio Paliza, presidente del Partido Revolucio­nario Moderno (PRM), Sonia Guzmán, Jochi Vicente, Miguel Ceara, Darío Castillo y Gloria Reyes.

52%

Triunfo Abinader. Luis Abinader friun­fó en primera vuelta en las elecciones del pasa­do domingo, con más del 52% de los votos, al vencer a Gonzalo Cas­tillo, candidato del go­bernante PLD.

Ha sido vicepresidente na­cional de la Asociación Domi­nicana de Profesores (ADP) y subsecretario de Educación durante el mandato de Hipó­lito Mejía (2000-2004). Tam­bién fue fundador del Insti­tuto para el Fomento de la Educación, la Democracia y el Desarrollo, Inc. (Ifedd).

Se ha desempeñado co­mo Coordinador Regional Adjunto de Campaña pa­ra la Región Sur en el Proce­so Electoral del 2004; Asesor Nacional del Frente Magis­terial del PRD; Coordinador General de Campaña para la Región Sur, de la precandida­tura presidencial de Milagros Ortiz Bosch (2004); Vicepre­sidente Nacional, miembro del Comité Ejecutivo y de la Comisión Política Nacional del PRD (2008).

Milagros Germán

La comunicadora y produc­tora de televisión, Milagros Germán, será la nueva direc­tora de Comunicaciones y Vocera de la Presidencia Do­minicana.

La conductora y produc­tora del programa “Chévere Nights”, mejor conocida co­mo “La Diva”, fue miss Repú­blica Dominicana en 1980 y también formó parte en los programas de Freddy Beras Goico.

Germán será el reemplazo de Roberto Rodríguez Mar­chena, quien también estu­vo en el puesto durante los 8 años de Medina.

Ortiz Bosch irá la Dirección de Ética y Roberto Álvarez a la Cancillería

La exvicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch, se convirtió ayer en la primera persona en ser designada por Abinader a través de su cuenta de Twitter, como responsable de la política de transpa­rencia de su gobierno. Es­ta designación se une a la larga lista de servicios que le ha rendido al país.

“Mi primera designa­ción es un mensaje claro a los funcionarios del nuevo gobierno y la Nación: Do­ña Milagros Ortiz Bosch será responsable de las po­líticas de transparencia, ética y prevención de la corrupción. Trabajará en transformar la Dirección de Ética en un organismo eficaz”, escribió Abinader.

De inmediato Or­tiz Bosch posteó en su red social que “La cultu­ra por la honestidad y la transparencia son metas pendientes. Esa prime­ra designación es un gran compromiso. A mi familia, amigos, ciudadanos, com­pañeros y al Sr. Presidente les prometo que no falla­ré”. Ortiz Bosch entrará en sustitución de Lidio Cadet quien estuvo en la direc­ción desde el 2016.

Nacida en 1936, Mila­gros María Ortiz Bosch se consagró en el 2000, como la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de la Re­pública en el gobierno de Hipólito Mejía. Ocupando también en ese periodo el cargo secretaria (ministra) de Estado de Educación.

Ortiz Bosch, sobrina del profesor Juan Bosch, es abogada, empresaria y política, doctora Cum Laude en Derecho, licen­ciada en Administración de Empresas. Fue sena­dora del Distrito Nacio­nal en dos ocasiones (1994-1998) y (1998-2000). Dentro de su tra­bajo legislativo como senadora está su partici­pación en la Ley General de Educación; en la re­forma a la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar y la Ley de independencia Presupuestaria del Poder judicial.

Sus inicios en la políti­ca fue en el PRD, destacán­dose en el año 1961 junto a Ángel Miolán, Nicolás Silfa y otras personalidades en la organización de la Cara­vana de la Libertad, donde recorrieron diferentes pue­blos y ciudades del país.

Durante los 4 años que fue Vicepresidenta de la Re­pública y Secretaria de Esta­do de Educación, ocupó la presidencia del Consejo Na­cional de Discapacidad.

Por 37 ocasiones asumió la presidencia interina de la República, debiendo to­mar decisiones de trascen­dencia. Mientras que como Secretaria de Educación le correspondió firmar los contratos de préstamos con el Banco lnteramericano de Desarrollo (BlD) para esta­blecer los Programas Multi­fases para la Educación Bá­sica y Media.

Creó y propició el Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación para el pe­ríodo 2003–2012 y puso en funcionamiento las Juntas Descentralizadas de Edu­cación, a fin de que estas se encarguen del manteni­miento de las escuelas. Bajo su gestión se realizó el pri­mer censo nacional de in­fraestructura escolar.

Dentro de sus mayores aportes se encuentran el establecimiento del soft­ware Transparencia que les permitió a todos los dominicanos y extranjeros conocer mediante internet las acciones de la educa­ción pública, las compras y licitaciones, entre otras ac­tividades.

El nuevo Canciller

Abinader anunció en la tarde la designación de Roberto Álvarez como nuevo ministro de Rela­ciones Exteriores, quien sustituirá a Miguel Vargas Maldonado, que ocupa el cargo hasta el 16 de agos­to del 2016.

“Desde ya está trabajan­do en la visita de dignata­rios de los diferentes paí­ses, a la toma de posesión. Se incorporará a la comi­sión de transición de esa área”, informó el presiden­te electo.

Álvarez, exembajador de República Dominicana an­te la Organización de los Es­tados Americanos (OEA), es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con Maestrías en Relacio­nes Internacionales en la School of Advanced Inter­national Studies (SAIS) de la Universidad Johns Hop­kins en Washington, DC, y en Derecho Comparado en la Universidad de George­town, Washington, DC.

Es experto en asuntos in­ternacionales y derechos humanos y era director del gabinete presidencial por el PRM. En el año 2013 fue el coordinador general del movimiento cívico Partici­pación Ciudadana.