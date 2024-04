El oficialismo y la oposición chocan por recursos de partidos

Send an email

En el 2020, los partidos recibieron, en la partida original, RD$779 millones más que lo asignado en 2024

La entrega de más de 2 mil 500 millones de pesos a los partidos políticos que, según denuncia la oposición, han sido retenidos por el Gobierno en violación a la Ley Electoral, ha generado un choque entre oficialistas y opositores sobre el cumplimiento de la entrega de 1/2% de los ingresos generales a los partidos en el año electoral.

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, al informar que el gobierno entregará los recursos faltantes a los partidos políticos, dijo que el monto que establece la ley no se había cumplido en los gobiernos anteriores.

Una revisión de los fondos entregados a los partidos en las elecciones de los años 2016 y 2020, establecen montos superiores al consignado en el presupuesto a los partido en el caso de 2016 y mayores recursos en 2020, que los asignados en el presupuesto este año 2024.

En 2016, cuando el presupuesto general del país alcanzó 663 mil 558 millones de pesos, los partidos recibieron mil 610 millones de pesos. Según los datos del Ministerio de Hacienda, conforme a lo establecido en la modificada Ley 275/97 en su artículo 49, a los partidos les correspondía un monto equivalente al 0.25% del fondo general. Esa cantidad equivale a mil 068 millones 957 mil 495 pesos, un monto inferior a la cantidad entregada.

El artículo 49 de la modificada ley que regía para las elecciones de 2016 establece: “Se consignará en el Presupuesto General de la Nación y Ley de Gastos Públicos un fondo equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4%) en los años que no haya elecciones generales”.

Para el 2020, el monto estipulado en el Presupuesto de ese año para los partidos fue de 3 mil 300 millones de pesos. Debido a la suspensión de las elecciones y las votaciones extraordinarias, se asignaron mil millones más a los partidos. Por tanto, para 2020 recibieron 4 mil 300 millones de pesos.

Para entonces estaba vigente la ley la Ley 15/19 que modificó la 275/97. Igualmente, la Ley 33/18 de Partidos Políticos que estipula el porcentaje que recibirán los partidos como contribución económica del Estado.

Según la resolución 6/24 que establece la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos, en el Presupuesto de este año se consignó la cifra de RD$2,520,800,000. Comparada con la asignación de 2020, es decir hace 4 años, representa 779 millones más que en 2024.

Los partidos de oposición con el respaldo de la Junta Central Electoral (JCE) han presionado al gobierno para que les entregue los 2 mil 500 millones faltantes, pues alegan que el monto para este año es de 5 mil 111 millones de pesos.

El artículo 224 de la Ley 20/23 del Régimen Electoral que rige actualmente el tema, establece: “Asignación de partida económica del Estado a los partidos. Se consignará en el Presupuesto General del Estado un monto equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4%) en los años que no haya elecciones generales”.

Choque oficialismo-oposición



Según las declaraciones del presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia en licencia, el hecho que el Gobierno acceda a los reclamos de la oposición por la entrega de los recursos faltantes es ‘un histórico aporte que destaca la disposición del Gobierno de apoyar un proceso electoral equitativo como nunca antes se había registrado en la historia del país”.

En otro momento del audiovisual, Paliza afirma que la entrega de esos fondos nunca se había respetado. “Es un criterio que históricamente no se había cumplido, la excepción fue en 2020, cuando se asignó una partida adicional de mil millones de pesos debido a la suspensión y convocatoria extraordinaria de las elecciones municipales”, apuntó.

El anuncio de Paliza fue respondido por la oposición. El delegado político de la Fuerza del Pueblo (FP) ante la JCE, Manuel Crespo, dijo que el presidente Luis Abinader que además es candidato a la reelección con la reducción de los fondos a los partidos intenta afectarlos para él beneficiarse.

“El presidente de la República es también candidato presidencial, y al no incluir en el Proyecto de Presupuesto la partida que por mandato de ley contempla la financiación de la política, incurrió en un error, buscando ventaja electoral. En ese momento renunció a su condición de estadista, en desmedro de las responsabilidades que ponen a su cargo la Constitución y las leyes de la República, por ventajismo coyuntural. Lo hizo reiteradamente, primero, al no enviar la partida presupuestal electoral; y luego posteriormente al no observarlo”, expuso.

De su lado, Miguel Vargas, presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dijo que la presión de la oposición y otros sectores obligó al Gobierno a someterse a la legalidad. “Nos complace plenamente que el legítimo reclamo y la presión de la oposición y de diversos sectores sociales hayan obligado al gobierno a disponer la entrega de los recursos a los partidos políticos, como lo establece el artículo 224 de la Ley 20-23”, publicó en sus redes.

Financiamiento público a partidos genera debate

Desde que se inició el financiamiento público a los partidos políticos, el tema ha sido objeto de debate entre quienes favorecen que se continúe el aporte y quienes piensan que no. En el 2020, el presidente Luis Abinader tuvo el primer choque con los partidos cuando anunció que sometería un proyecto de ley para recortar el50% de los fondos que estos reciben. El mandatario dijo para entonces, que esos recursos serían destinados para construir un edificio para poner en funcionamiento una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el municipio de Santo Domingo Este. El proyecto para esos fines nunca fue sometido.

Fuente El Caribe.