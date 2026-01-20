El País FP denuncia que la deuda creció US$110 millones diarios en 2025 y superó el crecimiento económico

El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, afirmó que la economía dominicana cerró el año 2025 con señales claras de deterioro, al registrar una desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que se ubicó entre 2.1 % y 2.3 %, muy por debajo de su potencial y de las proyecciones oficiales divulgadas por el propio Gobierno.

Durante una rueda de prensa, Toribio sostuvo que ese menor crecimiento económico se ha traducido en una pérdida de dinamismo en la actividad productiva, menos oportunidades para la población y una mayor presión sobre los ingresos de las familias dominicanas, particularmente en los sectores de menores recursos.

El dirigente opositor señaló que, aunque la inflación interanual cerró en 4.95 %, una cifra que en promedio puede parecer controlada, la realidad cotidiana es distinta, ya que el renglón de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró un aumento de 8.19 %, impactando directamente el bolsillo de la mayoría de los hogares.

Indicó que como consecuencia de ese comportamiento de los precios, la canasta familiar alcanzó un costo de RD$48,542 al cierre de 2025, casi RD$3,000 más que en diciembre del año anterior, un nivel que calificó como inalcanzable para millones de dominicanos que dependen de ingresos informales o empleos precarios.

Toribio advirtió que el mercado laboral continúa mostrando graves debilidades estructurales, al mantenerse la informalidad en torno al 55 % de la población ocupada, lo que implica que más de la mitad de los trabajadores carece de estabilidad, protección social y mecanismos reales para enfrentar el aumento del costo de la vida.

Ante los señalamientos del Gobierno, que atribuye el desempeño económico a factores externos, Toribio recordó que durante años la República Dominicana fue líder en crecimiento económico en Centroamérica y que, sin embargo, en 2025 se convirtió en el país con menor crecimiento de la región, a pesar de que las demás economías enfrentaron los mismos factores externos.

En cuanto a las finanzas públicas, el secretario de Asuntos Económicos explicó que el déficit fiscal se mantuvo cercano al 3.5 % del PIB y que el endeudamiento del Gobierno Central continuó en ascenso, con un crecimiento aproximado de la deuda de US$110 millones diarios, acumulando más de US$4,000 millones en los primeros once meses del año.