El Pentágono rastrea lo que se cree es un globo espía chino sobre Estados Unidos

Estados Unidos está rastreando lo que sospecha es un globo de vigilancia chino de gran altitud sobre la parte continental del país, dijo este jueves un alto funcionario de Defensa.

El Pentágono ha estado vigilando el globo durante varios días, mientras avanzaba sobre el norte de Estados Unidos, dijo el portavoz de la agencia, el brigadier general Patrick Ryder. El ejército de EE.UU. decidió no derribar el globo, dijo Ryder.

«Creemos con seguridad que este globo de vigilancia de gran altitud pertenece a la [República Popular China]», indicó un alto funcionario de defensa. “Se han observado instancias de esta actividad durante los últimos años, incluso antes de esta administración”, completó.

“El globo viaja actualmente a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial, y no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra”, aclaró Ryder. El funcionario también señaló que el Ejército de Estados Unidos decidió no derribar el globo.

Aunque la ruta actual de vuelo del globo pasa sobre «una serie de lugares delicados», Ryder dijo que no representa un riesgo significativo de recopilación de inteligencia. Se ha evaluado que el globo tiene un «valor limitado», desde la perspectiva de la recopilación de inteligencia, detalló.

Estados Unidos cree que los satélites espías de China en órbita terrestre baja son capaces de proporcionar inteligencia similar o mejor, lo que limita el valor de lo que Beijing pueda obtener del globo de gran altitud.

“No crea un valor agregado significativo más allá de lo que la República Popular China probablemente pueda recolectar a través de cosas como satélites en órbita terrestre baja”, dijo el funcionario.

El gobierno de EE.UU. se ha comprometido con el gobierno de China, tanto a través de la embajada de ese país en Washington como de la misión diplomática de EE.UU. en China, indicó Ryder.

Los líderes militares de alto rango, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, recomendaron de manera enérgica «no tomar medidas cinéticas debido al riesgo para la seguridad de las personas en el terreno debido al posible campo de escombros», según el portavoz del Pentágono.

Los funcionarios de seguridad nacional de EE.UU. han advertido constantemente sobre los esfuerzos de espionaje por parte de China. En ese sentido, la presencia del globo en EE.UU. ocurre en un momento delicado, cuando se espera que el secretario de Estado, Antony Blinken, viaje a Beijing en los próximos días, en una visita cuyo objetivo es dar seguimiento a la reunión del presidente Joe Biden con el presidente de China, Xi Jinping, el año pasado.

Biden declaró que China es “el desafío geopolítico más importante de Estados Unidos” y la competencia entre las dos principales potencias militares mundiales es intensa.

A Biden le informaron del globo y tomó el consejo de no derribarlo

El presidente recibió información sobre los movimientos del globo y pidió opciones sobre cómo lidiar con él, según un alto funcionario de la administración.

Biden siguió el consejo de Milley de no ordenar que el globo se derribara, y el funcionario enfatizó en que no representa una amenaza militar. También insistió en que la administración actuó “inmediatamente” para protegerse contra la recopilación de información confidencial.

El alto funcionario de defensa mencionó informes de este miércoles sobre una «parada en tierra» en el aeropuerto de Billings en Montana y la «movilización de activos, incluidos los F-22».

“El contexto para eso fue que pondría algunas cosas en marcha en caso de que se tomara la decisión de derribar esto mientras estaba en Montana”, dijo el funcionario. “Así que queríamos asegurarnos de estar coordinando con las autoridades civiles para vaciar el espacio aéreo alrededor de esa área potencial”.

Sin embargo, al final, se tomó la «fuerte recomendación» de los principales líderes militares de no derribarlo debido al riesgo para la seguridad de las personas en el terreno.

“¿Por qué no derribarlo? Aquí tenemos que evaluar el costo-beneficio”, dijo el funcionario. “Entonces, la primera pregunta es, ¿representa una amenaza, una amenaza cinética física, para las personas en Estados Unidos, en la patria de Estados Unidos? Nuestra evaluación es que no. ¿Representa una amenaza para la aviación civil? Nuestra evaluación es que no. ¿Representa una amenaza significativamente mayor en el lado de la inteligencia? Nuestra mejor evaluación en este momento es que no lo hace. Entonces, dado ese perfil, evaluamos el riesgo de derribarlo, incluso si la probabilidad es baja en un área escasamente poblada de que los escombros caigan y lastimen a alguien o dañen la propiedad, que no valía la pena”.

Montana alberga campos subterráneos de silos de misiles balísticos intercontinentales Minuteman III, un objetivo potencial para el espionaje chino.

El alto funcionario de defensa dijo este jueves que si el nivel de riesgo cambia, Estados Unidos “tendrá opciones para lidiar con este globo”.

«Hemos comunicado a [los funcionarios chinos] la seriedad con la que tomamos este asunto… Pero hemos dejado en claro que haremos lo que sea necesario para proteger a nuestra gente y nuestra patria”.

