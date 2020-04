El peregrino: “Yo no salí beneficiado con un solo centavo, a mí el gobierno no me dio dinero”

El peregrino de Villa Altagracia, Migdomio Adames quien, con una cruz de madera a cuestas, el domingo provocó que miles de ciudadanos salieran a recibirlo en Puerto Plata, violando así las medidas de aislamiento social con que se busca prevenir el contagio del COVID-19, aseguró que “no recibió dinero del gobierno”.

Dijo que no salió beneficiado de esta peregrinación, indicando que el alimento y el agua que consumió fue comprado con su dinero. Explicó que su recorrido, “fueron señales del señor Jesucristo”.

“Todos critican mi cercanía con esta multitud, pero yo no salí beneficiado con un solo centavo. El agua que me bebí fue de mi propio dinerito, para así no recibir ningún peso de nadie, entendiendo que Dios es amor, humildad. No es dinero, ni diezmo”, expresó Migdomio Adames al ser entrevistado por teléfono en el programa El Show De Nelson.