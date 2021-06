El PLD exige al Gobierno una postura firme y de defensa en caso del río Masacre

Ante las distintas versiones dadas por las autoridades sobre los hechos acontecidos el pasado viernes 28 de mayo respecto al río Masacre y lo acordado en la reunión de la Comisión Mixta Bilateral de República Dominicana y Haití, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) exigió la tarde de este martes al Gobierno que asuma un postura firme de defensa de la soberanía del país, el interés nacional, la protección de sus recursos naturales y de los recursos hídricos de la Nación.

En voz de su nuevo secretario de Recursos Naturales y Medioambiente, Alfonso Ureña, la organización opositora criticó la postura “ambivalente” de las autoridades del gobierno del presidente Luis Abinader, “que en principio habría dado su beneplácito para la construcción de un canal de riego en las aguas del río Masacre, fronterizo con Haití, para luego ordenar al Canciller de la República, Roberto Álvarez, emitir unas declaraciones poco convincentes, retractándose de lo acordado con las autoridades haitianas”.

«Resulta altamente preocupante que el gobierno dominicano haya permitido el inicio de la construcción, en el lado haitiano, de un canal de riego para ese río fronterizo sin previamente realizar un estudio de impacto ambiental que procure una evaluación técnica y objetiva al respecto, con la participación de organizaciones dominicanas vinculadas al sector medioambiental, como la Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Asamblea Nacional Ambiental (ANA), la Comisión Ambiental de la UASD, Acción Verde, entre otras», dijo el Secretario de Recursos Naturales y Medioambiente del PLD.

Ureña expresó que ante una decisión de esa envergadura es preciso realizar las siguientes preguntas:

¿Ha presentado el gobierno haitiano al gobierno dominicano un estudio de impacto ambiental sobre el canal y la cuenca del río Masacre? De ser así, ¿se ha evaluado dicho estudio?

También se preguntó sobre ¿cuáles controles serían los establecidos para garantizar el cuidado del agua del río Masacre?

Además, se cuestionó cómo afectaría a la reserva natural de la Laguna de Saladillo (humedal protegido por la ley 64-00 de protección al medio ambiente y recursos naturales), ubicada entre Montecristi y Dajabón, que se suple del Masacre.

«El Masacre es un río cuya cuenca hidrográfica se origina en nuestro país, específicamente en la montaña denominada Pico del Gallo, en la zona de Loma de Cabrera, y desemboca en la Bahía de Manzanillo, con una cuenca longitudinal de 77.6 km., de los cuales, menos de 10 kilómetros son de cuenca binacional», sostuvo Ureña.

El PLD manifestó su duda y preocupaciones sobre las diferentes “posturas contradictorias” asumidas por el gobierno del PRM en este tema, del que dice, luce desorientado.

«Si bien es cierto que el canciller de la República, en declaraciones dadas ayer, expresó que el gobierno dominicano no volvería al diálogo sobre este punto en la Comisión Mixta Bilateral hasta tanto no se detenga la construcción del canal de riego, no es menos cierto que las condiciones mínimas que debe exigir un gobierno que respeta la soberanía de su país y que protege sus recursos naturales deben ir más allá, exigiendo estudios medioambientales haitianos confiables que sirvan de base para compararlos con estudios técnicos elaborados por instituciones medioambientales dominicanas, las cuales deberían acompañarse de organizaciones del sector, como una manera de garantizar una opinión objetiva sobre el impacto ambiental que una obra de esta naturaleza genera», indicó Ureña.

«Hoy es el río Masacre, que ya de por sí se ve afectado por la deforestación y la extracción de agregados del acuífero, y ahora, sumarle un canal. Mañana serán los ríos Artibonito, Libón y Pedernales. Demandamos que el gobierno asuma una postura firme y clara que proteja los recursos naturales dominicanos en la zona fronteriza y que defienda la soberanía del país y el interés nacional», fueron las palabras del secretario medioambiental junto a los secretarios de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz; de Obras Públicas y de Asuntos Agropecuarios del PLD, Olgo Fernández.

Fuente: DL