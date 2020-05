El PLD, un rosario de mentiras y el tiempo que todo lo alcanza 

“Las mentiras emiten un susurro inteligente, a la verdad no hay que hacerle memoria, ella es tal cual es”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) presentó a la opinión pública el informe de auditoría realizado al proceso de voto automatizado en las elecciones de 16 de febrero, las revelaciones señalan que en la JCE se cometieron una serie de irregularidades a nivel informático y dichos factores cercenaron la voluntad popular, estas declaraciones salen a la luz en momentos donde luchamos contra la pandemia del COVID-19.

La población dominicana vive días de incertidumbres, lo que ha develado la OEA pone la tapa al pomo y la cierra con tal fuerza que se nos hará imposible olvidar aquella frase funesta: “hacer lo que nunca se hizo”. Hemos vivido 20 años en una burbuja de mentiras y sueños, como todo sueño si no se trabaja se escapa y a través del cristal humedecido de las lágrimas vemos ir todo esfuerzo al no estar sujeto a la realidad, nos han dejado despertar en plena madrugada sin sábanas y de un momento a otro todo ha quedado al descubierto.

El crecimiento económico de República Dominicana se ha sustentado en discursos y paginas de diarios pagadas con impuesto de la ciudadanía, un crecimiento sin cambios en la calidad de vida. Datos del PNUD muestran un decrecimiento humano en diversos sectores, los trabajadores viven a crédito para poder subsistir, la juventud no experimenta movilidad social, el campo educativo no evidencia un avance firme, y la poca luz al final del túnel se tiene en base al financiamiento de la deuda.

Este es un país sustentado en una economía frágil, con tres rubros estancados por la actual situación de salud mundial del Coronavirus, el primer sector las remesas, cuyo significante es, dinero recibido de aquellos que salen huyendo de la tiranía de la miseria, que viven entre inclemencias, humillaciones y estrechez para enviar a sus parientes en el país, una migaja que deben apartar del plato de hambre con el que sobreviven día tras día.

Otro pilar de paja donde se cifra esperanza es el turismo, un turismo convertido en lastre, hoteles que mutilan y la explosión demográfica sucumbe ante lo privado, donde se estupra el medio ambiente, costas hacinadas, playas vueltas un muladar, gente de alquiler mendigando un día de suerte, niños, niñas y mujeres en tráfico y prostitución observada por todos a ojos cerrados, empleos de propina, subempleos de contratos donde el acoso de mujeres y hombres por parte de los dueños es la consigna, un paquete todo incluido ante la mirada lacerante de las autoridades que venden al país como prostituta a quien paga más y el slogan: República Dominicana “Lo tiene todo”

Las zonas francas, otro sector cuyo Norte no es más que convertir los países en cementerio de mujeres y hombres vivos, sus reglamentos y normas exprimen hasta las ganas de vivir a quienes tienen el enorme tormento de emplearse allí, turnos de más de 10 horas, almuerzos de a pie si da tiempo, quince minutos para ir al baño, cuartos de revisión impúdicos donde hay que dejar hasta el pensamiento antes de empezar la tortura del trabajo, vigilancia de prisión, salarios de miseria, horas extras nunca retribuidas, condiciones inhumanas, malas coberturas de salud y un fondo de pensiones dudoso.

Nuestro país está anclado a cimientos económicos estructurados sobre suelo cenagoso, se siente un abandono total de la responsabilidad estatal frente a la cosa pública. Los empresarios se repliegan en sus castillos en espera que todo pase, mientras realizan despidos masivos, desde su barandilla esperan que el Estado se haga cargo de su empleomanía, una irresponsabilidad social que no sorprende, siempre han actuado así en connivencia al gobierno que les ha dejado hacer de todo, junto al concurso de la corrupción.

Ahora nos preguntamos muchas cosas, entre ellas: ¿Dónde está el presidente de la República? El presidente de la República hablo el 17 de marzo mediante un streaming visto en Instagram o You Tube, sus palabras mantenían una distancia póstuma con el discurso, dándonos a entender que no lo había visto hasta tenerlo frente a sus ojos.

En toda batalla, quien no está presente pierde, queremos ver al presidente de la República delante de la dirección de esta crisis, diciendo, ¿Cuántos infectados hay? ¿Cuál es la proyección que se tiene?, ¿Cuál ha sido el trabajo realizado por el Ministerio de salud pública para perseguirlo, detectarlo?, ¿Cuáles son los planes concretos para detener la cadena de contagio? ¿Cuáles serán los planes del gobierno para dar respuesta a la pérdida de empleo? ¿Cómo se va a reactivar la economía? ¿Cómo quedara el aparato productivo? ¿Qué papel va a representar el empresariado respecto a sus empleados? ¿Cuándo se va a legislar en favor de la ciudadanía para erogar fondos de los planes de pensiones?

Es el gobierno que debe responder todas estas interrogantes y la figura del presidente tiene que estar a la cabeza del proceso, dando el frente a sus ciudadanos que demandan su presencia. Tenemos que ver al presidente hablándole al país, y no mediante un ministro. El presidente junto a los ministros de su gobierno son los que tienen que ofrecer explicaciones.

En el discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero, hace 46 días el presidente de la República exhibía un país modelo hacia Latinoamérica y el mundo. Se nos olvida que lo exhibido en vitrina tiene un cristal de frente y para acceder hay que pagar, ese es el mundo que nos pintó, un ideal, bastó una pandemia para desvestir la hermosura de sus palabras.

En su discurso el sistema de salud era envidiado en el extranjero, y los que se iban del país a pedir o buscar consultas lo hacían porque eran “vanidosos”. El presidente, ese mismo que ya no se ve, nos habló que miles salieron de la pobreza y ahora la pobreza queda a la intemperie a los ojos de todo el mundo, no hay nada que discutir, vemos las filas hechas detrás de una tarjeta que todos pagamos, el gobierno aquí no ha hecho nada, ojo, todo ese dinero es financiado, dinero prestado.

Las medidas del gobierno han sido muy displicentes, ligeras, en estas se ha dejado al empresariado a si ellos quieren y están en disposición, actúen de favor y por solidaridad, cuando es la ley que hay que aplicar, exigirles parte de los beneficios adquiridos por tantos años, mucho de ellos fruto de la exención de impuestos, donde en poco tiempo han amasado una riqueza robusta.

El presidente dice creó miles de empleo, gracias a sus ingentes esfuerzos este es un país de clases media, con una educación de calidad, encima de todos los estándares, una república digital, servicios estables y confiables, hospitales equipados con lo nunca visto, y sus funcionarios cuando solían dirigirse a medios de comunicación proferían una verdad impoluta, y ahora nos damos cuenta en medio de esta crisis, que todo era mentira, nosotros hemos vividos casi 20 años con las mentiras habituales y en este momento no les sirven al PLD, derrumbado por completo.

La vida es irónica y suele ser mordaz, muestra de lejos lo deseado y no permite alcanzarlo. Danilo Medina, en un momento gozo del aprecio de gran parte de la población, obtuvo un porcentaje elevado entre el electorado que lo elegia para dirigir los destinos del país, la ciudadanía cifró la confianza en su dirección y disponía todo el entusiasmo en sus discursos, sus palabras de no permitir bajo su gobierno la corrupción, el traducir a la acción de la justicia a quienes cometieran prevaricación tan solo con el rumor público, la exigencia de los funcionarios de su rendición de cuentas y apartarlo de su gobierno si incumplían en su misión de servir, erradicar los negocios espurios y faltos de moral, estas acciones fueron respaldadas por la mayoría del pueblo dominicano.

A Danilo Medina solo le bastó cumplir con la palabra empeñada y no prolongar su mandato más allá de lo dictado por la Constitución, la ambición del poder le gano a su honra, y los acólitos empezaron a engatusar sus oídos con las mieles de la reelección para su propio perjuicio.

En poco tiempo el bien que pudo hacer con sus manos se esfumo, y empezaron a colarse pasiones de la naturaleza humana, comenzamos con el prontuario de escándalo gubernamentales: La OISOE, y el suicidio del arquitecto dentro de sus instalaciones, dejando al descubierto el antro de corrupción para adquirir cubicaciones otorgadas mediante concursos, el CEA, los contratos no santos, la muerte de dos locutores en San Pedro de Macorís y un suicidio, la OMSA, sus contratos millonarios y el caso de extorsión que llevó al homicidio de un profesor universitario, Turismo, la muerte de seis turistas estadounidenses, un expelotero de grandes ligas herido de bala y tres envenenados, un saldo innecesario para lograr el desplome en la confianza gracias a la inseguridad del país, y con esto una inversión millonaria que nunca rindió frutos, el MINERD, el desvío de fondos del cuatro por ciento en favor de la candidatura del diputado más joven, y todos los traspiés que no han trascendido para la calidad educativa parloteada por sus ministros, Agricultura, y la demanda por la importación millonaria de productos por parte de un ministro de palacio, el Ministerio Público, el procurador y el caso ODEBRECHT que coronó el accionar corrupto del gobierno del cual aún no se ha hecho justicia, la construcción de la planta eléctrica Punta Catalina, en base a carbón mineral, combustible en desuso por sus repercusiones al medio ambiente, portaestandarte del gobierno de Medina, el mayor error de todas sus ejecuciones, construida en terrenos arrendados, los contratos están llenos de addéndum y las cifras de este hoyo financiero la pagaremos todos, el caso de un inquilino de palacio y la compra onerosa de un lapicero laminado en oro a un costo de RD $156 mil pesos para firmar un contrato, el INAIPI y las compras sobrevaluadas, y por último el Ministerio de Salud y su ministro, actuando en la macabra contabilidad de muertes del COVID-19 y el subregistro de esta tragedia.

Señalamos una pequeña muestra del panegírico para la despedida del PLD y su triste recordación, juntos cantaremos el estribillo “como un cuento de hadas todo quedo en nada”, en algunos habrá un incordio, a esos le recordaremos la sentencia que expresa, “diciendo la verdad no se trata bien a nadie”.