El Poeta Callejero pide trabajar para ayudar a su hija; Dice debe 4 meses de casa

El Poeta Callejero atraviesa por una difícil situación económica. Hoy publicó en su cuenta de Instagram que necesita trabajar para mantenerse y ayudar a su hija.

El cantante urbano dijo que se vio obligado a entregar su carro al banco y ya debe 4 meses de la renta de su vivienda.

“No voy a tirar, necesito trabajar para ayudar a mi hija. Debía 4 meses de casa, entregué el carro al banco. Necesito estar enfocado”, escribió acompañado del hashtag #positivo.

La pandemia del coronavirus COVID-19 ha afectado todo el negocio del espectáculo a nivel mundial, y muchos artistas han quedado sin ingresos, con deudas y sin poder trabajar.

“No estoy en guerra”

El cantante también apeló a su fe en Dios y expuso: “Cristo es quien me ayuda a pasar todas las adversidades que´ paso´, con su amor me perdonó. No voy a estar en guerra, eso no es lo que aprendí Del señor Jesús”.

Recientemente El Peta ha escenificado una “tiradera” con su contrincante Shadow Blow, a quien retó a una batalla musical, generando una controversia entre ambos cantantes de la música urbana.

