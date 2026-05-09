Internacionales

El primer ministro de Haití visita al papa y le expone la crisis en su país

Durante la visita se abordaron temas de actualidad del país, incluyendo la situación sociopolítica y los problemas humanitarios, migratorios y de seguridad

Jefry Sanchez Send an email Hace 5 minutos
11 Se lee en 1 minuto


Escuchando artículo…

0:00 / 0:00


El primer ministro de HaitíAlix Didier Fils-Aimé, fue recibido este sábado en audiencia por el papa León XIV en el Vaticano, en una visita en la que se abordó la crisis de seguridad, política y humanitaria que atraviesa el país caribeño.

Tras la reunión con el pontífice, Fils-Aimé se entrevistó con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, monseñor Paul Richard Gallagher.

Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, durante las conversaciones se expresó satisfacción por las buenas relaciones bilaterales y se subrayó la «valiosa contribución de la Iglesia» en Haití «en este momento tan particular».

También se abordaron temas de actualidad del país, incluyendo la situación sociopolítica y los problemas humanitarios, migratorios y de seguridad.

«Se hizo también referencia a la necesaria contribución de la comunidad internacional para hacer frente a las actuales dificultades«, se concluye en el comunicado del Vaticano.

Crisis en Haití

Haití atraviesa una crisis prolongada marcada por la expansión del control territorial de bandas armadas y altos niveles de violencia.

  • Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), en el primer trimestre de 2026 se registraron al menos 1,642 muertos y 745 heridos por ataques de pandillas y operaciones de las fuerzas de seguridad.

Además, la situación ha provocado el desplazamiento de más de 1.4 millones de personas, mientras que la inseguridad alimentaria afecta a unos 5.4 millones de haitianos, cerca de la mitad de la población.

Las bandas también han sido responsables de actos de violencia sexual, en particular violaciones colectivas o casos de explotación sexual contra más de 292 víctimas, principalmente mujeres y niñas de entre 12 y 17 años.

FUENTE: DL

Jefry Sanchez Send an email Hace 5 minutos
11 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Nueva Jersey vigila a dos personas por posible exposición al hantavirus vinculada al crucero MV Hondius

Hace 3 horas

Avión de Frontier atropella peatón en pista de Denver y provoca incendio durante despegue

Hace 3 horas

Canadá eleva a seis el número de personas aisladas en el país por riesgo de hantavirus

Hace 1 día

¿Existen los extraterrestres? Estados Unidos desclasifica documentos inéditos sobre ovnis

Hace 1 día
Botón volver arriba