El príncipe Harry sobre ir a terapia: “Me abrió los ojos”

La salud mental cada vez más deja de ser un tema tabú. Muchas celebridades hablan de ello sin pena alguna, como es el caso del príncipe Harry, quien recientemente confesó que tras su salida de la familia real británica decidió poner su bienestar mental como prioridad. Esto lo llevó a acudir por primera vez a terapia psicológica, ayuda que le permitió ver las cosas desde otra perspectiva.

«La terapia me abrió los ojos, me movía por el mundo pensando que solo había una forma de vivir y la terapia fue lo que estalló esa burbuja», contó en la charla inaugural de la cumbre Masters of Scale, que tuvo lugar en San Francisco.

A pesar de que con apenas 12 años le tocó enfrentar la trágica muerte de su madre, la princesa Diana, el duque de Sussex dejó entrever que nunca se le ofreció ayuda psicológica. «Cuando perdí a mi madre me cerré en mis emociones y ese hecho ha tenido un gran impacto en todos los aspectos de vida, tanto en lo personal como en lo profesional», dijo.

Tal parece que quien motivó al príncipe Harry a acudir a terapia fue su esposa, Meghan Markle, quien también se ha referido a la salud mental en otras ocasiones. En su podcast Archetypes, reveló que ha tenido decaídas a lo largo de los años y que su esposo la puso en contacto con un experto que la ayudó.

Asimismo, la pareja decidió incluir entre los miembros de su hogar a varios perros de apoyo que les transmiten tranquilidad y paz emocional.

