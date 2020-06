El PRM y PLD “se tiran al cuello” con Yamil Abreu y César el Abusador

A medida que se acerca el día de las elecciones presidenciales y congresuales se agrian más las disputas entre los dos partidos que, de acuerdo a varias encuestas, cuentan con más posibilidades de ser favorecidos con el voto de la población y salir victoriosos en la contienda del próximo cinco de julio.

Este lunes, el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) protagonizaron un match por el tema del narcotráfico y para ello se escudaron en personas acusadas de ese delito y pedidas en extradición por las autoridades estadounidenses.

Las organizaciones se acusaron de tener vínculos con el narcotráfico. Yamil Abreu Navarro y César el Abusador fueron las personas usadas para sustentar los feroces ataques y acusaciones de pertenecer a ese bajo mundo.

El primero en hacer la acusación fue el PRM, cuyo presidente, José Ignacio Paliza, en una conferencia de prensa, retó al partido de gobierno a someterse al escrutinio de organismos internacionales, como la DEA y la Interpol, para que determine qué partido tiene reales vínculos con actos de tráfico de drogas.

“Por tanto, retamos al Partido de la Liberación Dominicana a que se someta junto al PRM a una investigación con participación de organismos internacionales, como la DEA o la Interpol, para determinar cuál organización política está financiada con el dinero del narcotráfico”, acotó al tiempo que lo acusó de tener nexos y haber protegido a César Emilio Peralta (César el Abusador), apresado en Colombia luego de haber huido del país. Está pedido en extradición por los Estados Unidos bajo acusación de liderar una red de narcotráfico internacional.

“El Gobierno y el PLD no tienen el monopolio de la moral para señalar a nadie en materia del narcotráfico en la política, mientras no ejecuten la solicitud de extradición pendiente y no se responda y se investigue a César el Abusador”, dijo Paliza. Agregó que supuestamente el imputado donó dinero al “entorno político oficialista”.

El presidente del PRM también acusó al Gobierno y al PLD de orquestar una campaña sucia contra el partido.

El PLD responde con Yamil Abreu

La respuesta no se hizo esperar y en una rueda de prensa convocada realizada también esta tarde, el Comité Político de la organización gobernante utilizó el caso del dirigente perremeísta Yamil Abreu Navarro, recientemente apresado y pedido en extradición por las autoridades estadounidenses bajo acusación de narcotráfico. Tan pronto se dio a conocer el caso, el PRM desmintió que el imputado fuera su encargado de campaña de la zona sur del país.

De acuerdo a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Abreu Navarro estuvo involucrado en varios casos de drogas y un homicidio siendo director de la junta distrital de Las Lagunas, municipio Padre las Casas, en Azua.

Francisco Domínguez Brito, quien leyó un documento a nombre de los presentes, dijo que el PLD “estaba profundamente preocupado”por la cada vez más evidente vinculación del PRM con el narcotráfico.

“El caso más notorio es el del señor Yamil Abreu Navarro, quien hasta hace poco fuera alcalde y candidato a alcalde por el PRM. Este señor ha sido apresado en respuesta a una solicitud de extradición por parte de las autoridades de Estados Unidos por sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y vinculación con carteles internacionales de la droga”, expresó el exprocurador general de la República.

Agregó que al partido opositor le tocaba, ahora, contestar al pueblo y a las autoridades el nexo de Abreu Navarro con ellos.

“¿Cuánto dinero aportó el señor Yamil Abreu Navarro a la campaña del PRM?, ¿Cómo hizo esa contribución, en efectivo o en cheques?, ¿A quién o quiénes le entregó esas contribuciones?, ¿Cuál era la responsabilidad política de ese señor en la coordinación regional de las actividades del PRM en las provincias del sur?”, subrayó en la rueda de prensa en la cual no se permitieron preguntas de periodistas, al igual que hizo el PRM horas antes.

DL