El récord que rompió Zoe Saldaña y que ningún otro actor de cine posee

A pesar de que usualmente enfrenta a monstruos en la gran pantalla interpretando alguno de sus heroicos personajes, eso no ha evitado que Zoe Saldaña se haya convertido en la reina de los monstruos de taquilla.

La actriz de padre puertorriqueño y madre dominicana ha roto un récord inaudito en la industria del cine al convertirse en la primera actriz que ha formado parte del elenco de cuatro películas que han recaudado más de dos mil millones de dólares en la taquilla mundial.

“Avatar: The Way of the Water” (2022) es el filme más reciente de Saldaña y este ya ha pasado la barrera de los dos mil millones de dólares, pero también están la primera “Avatar” (2009) con US$ 2,923 millones; “Avengers: Infinity War” (2018) con US$ 2,048,359,754 y “Avengers: Endgame” (2019) con US$2,800 millones. En cada caso, Saldaña no solo ha formado parte del elenco, sino que también ha interpretado uno de los papeles principales. Hasta ahora ella es la única actriz en haber logrado este hito.

“¡Guau! ¿Qué puedo decir de hoy? Seguro que ha sido una montaña rusa de emociones”, comentó Saldana en un post en su cuenta de Instagram al enterarse de este logro. “Gratitud por el reconocimiento y la euforia absoluta que tengo al despertarme todas las mañanas e ir a hacer lo que amo. Nunca en un millón de años intenté hacer historia al estar en estas películas. Siempre he tenido la suerte de que me eligieran y me invitaran a unirme a estos increíbles e innovadores proyectos. Gracias a @jamescameronofficial @jamesgunn y @therussobrothers por confiarme su visión”, continuó.

