El régimen de Venezuela finalmente canceló la reunión de Maduro con Lula en Buenos Aires

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tenía previsto reunirse esta tarde con el venezolano Nicolás Maduro, según había anunciado la oficina de prensa del mandatario brasileño, en el marco de la cumbre de países latinoamericanos y caribeños en Buenos Aires.

Sin embargo, minutos después del mediodía de Argentina, la misma fuente informó que el régimen de Venezuela canceló el encuentro. Hasta el momento no hubo precisiones sobre las razones de la marcha atrás.

El ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, había dicho con anterioridad que Lula le pidió restablecer las relaciones con Venezuela. Las relaciones diplomáticas entre los países se rompieron en 2020 por el expresidente Jair Bolsonaro.

Sobre el mediodía, Maduro todavía permanecía en Venezuela y en su cuenta de Twitter se refirió a las movilizaciones que se realizarán hoy en su país, en defensa de su gobierno. “Hoy #23Ene el pueblo se moviliza en las calles para exigir que levanten las sanciones criminales impuestas contra Venezuela. Basta de bloqueos, de persecución económica y financiera que ha provocado un impacto brutal en el pueblo. ¡Vamos Unidos!”, posteó a media mañana.

La llegada del dictador venezolano, cuestionado por su política respecto de los derechos humanos y las persecuciones hacia sectores de la oposición, se produciría a media tarde de este lunes.

Alberto Fernández defendió la visita de Maduro a la Argentina y remarcó que “está más que invitado” a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que comienza este martes en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante una entrevista con un medio brasileño, en la que habló de diferentes temas, el mandatario nacional respaldó la llegada del líder del régimen chavista a Buenos Aires, que generó polémica y fue muy cuestionada por algunos sectores.

“Venezuela es parte de la CELAC y Maduro está más que invitado. Hasta donde yo sé, lo hará. La posición de Argentina con relación a Venezuela es impulsar, a través del Grupo de Contacto, los diálogos que se están realizando en México. Creemos que pueden dar buenos resultados. La idea es que los venezolanos decidan entre venezolanos, no con nosotros”, sostuvo el jefe de Estado al diario Folha de Sao Paulo.

Venezuela’s President Nicolas Maduro attends a state of the nation address at the National Assembly, in Caracas, Venezuela January 12, 2023. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria