¡El rey sigue vigente! Cristiano Ronaldo conquista su primer gran título con la liga saudí



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 16 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

El portugués Cristiano Ronaldo conquistó este jueves su primer gran título con el club saudí Al-Nassr, tras vencer 4-1 al Damac y asegurar el campeonato de la Saudi Pro League.

El delantero de 41 años fue la gran figura del encuentro al marcar dos goles en la segunda mitad, contribuyendo de manera decisiva al triunfo que permitió a su equipo finalizar en la primera posición del torneo.

Luego de la coronación, Cristiano celebró junto a sus compañeros y aficionados publicando un video en sus redes sociales acompañado de la frase “Esto significa mucho para nosotros” y el mensaje “Yalla Nassr”, una expresión popular entre los fanáticos del club saudí.

El campeonato representa el primer gran trofeo del Al-Nassr desde la llegada del astro portugués hace más de tres años.

La victoria permitió al Al-Nassr terminar la temporada con dos puntos de ventaja sobre su rival de ciudad, Al-Hilal, que cerró la campaña invicto pero en la segunda posición. Además de los goles de Cristiano, también anotaron Sadio Mané y Kingsley Coman.

El título llega apenas días después de que Cristiano Ronaldo fuera incluido en la convocatoria de Selección de fútbol de Portugal para la próxima Copa del Mundo, torneo que marcaría su sexta participación mundialista, un récord histórico en el fútbol internacional.

Fuente: N Telemicro