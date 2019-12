El Round Robin se inicia con incertidumbre para el mercado negro en el estadio Quisqueya

Como todo negocio, la venta de un producto varía dependiendo la ley que rige la economía, conocida como la oferta y la demanda. Dentro de la venta de entradas para los partidos la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) en el mercado negro, ocurre lo mismo.

Esta ley provoca que los precios puedan disminuir o aumentar de acuerdo a una serie de factores que influyen en diversas cuestiones, pero en cuanto al béisbol dominicano, solo uno es determinante para la variación de los costos, los resultados.

Yuca, Bartolo y Cecilio son tres veteranos que forman parte del negocio del mercado negro de entradas para el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Sentados en sillas plásticas a la sombra de una árbol ubicado en frente a la puerta de ingreso del estadio Quisqueya, con caras de incertidumbre y preocupación, los veteranos vendedores del mercado negro califican de “desértico” los alrededores y “nulas” las ventas a pesar que este sábado se ha dado iniciao al primer partido del Round Robin.

Cecilio, como se identifica uno de ellos, mantiene su vista atenta ante cualquier posible comprador, es optimista, pero sus muestras de preocupación son evidentes ante la falta de personas ingresando al estadio.

“Es preocupante, hoy inicia el Round Robin y la gente no aparece, a penas si he podido vender una entrada hoy. Casi estoy llamando para que me vengan a buscar porque no creo que la gente venga a comprar al mercado negro”, explica.

El veterano vendedor, quien dice haber iniciado sus labores en el año 1979, comenta a periodistas de Listín Diario que en el tiempo que tiene fungiendo esta labor nunca había observado un movimiento de personas tan escaso en el inicio de las semifinales.

Sin embargo, aclara que es común, en ocasiones, la falta de fanáticos cuando no juegan “los equipos grandes”.

En este comentario coinciden los otros dos veteranos, quienes agregan que ella venta de entradas es un “negocio resultadista” que se mueve acorde a las victorias de los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas.

“Si el Licey y las Águilas ganan en este Round Robin más de 2000 personas se quedan fuera de los estadios y la entradas se venden rápido y caras”, explican.

Para los tres vendedores, quienes viven en base a las ganancias que obtienen de la reventa de entradas, si los equipos de la capital y de Santiago no obtienen buenos resultados y se ven con posibilidades de quedar fuera de la final, las ventas se reducen “ya que mayoría de fanáticos son de esos dos equipos”.

Precios

Según los vendedores, los precios en la caseta oficial del estadio no tienden a variar “salvo que sea una instancia final”, sin embargo, en el mercado negro los precios pueden aumentar e inclusive disminuir por debajo de su valor real.

“Hay días que a una entrada le puedes sacar el doble de su valor, pero otros días para no perder toda la inversión toca vender algunas taquillas a 50 y 100 pesos. Es un negocio donde hay ganancias o pérdidas, no hay un punto medio”, explica Yuca.

Conjunto a Yuca, Bartolo y Cecilio coinciden: “O pierdes o ganas, es muy difícil que un día puedas recuperar tu inversión”. Ahora bien, de igual manera los tres insisten en que las ventas van acorde a los resultados de los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas.

Accesorios de equipos

La misma suerte corren los vendedores de accesorios y artículos de los equipos que participan en el Round Robin.

Rafael, quien cuelgas camisetas y gorras en las paredes alrededor del Estadio Quisqueya, comenta que no ha podido vender nada en todo el día del sábado y no solo eso, confirma que ha sido “muy pobre” el ingreso de personas al estadio.