El senador Héctor Acosta pide “perdón” a las iglesias por tema del aborto

El senador por Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El Torito), pidió perdón a las iglesias dominicanas por unas consideraciones que emitió este viernes en sus redes sociales mediante las cuales las invitó a concentrarse en llevar la palabra de Dios a los templos y no incentivar la violencia.

El Torito hizo este comentario al informar que estaba de acuerdo con la despenalización del aborto en tres causales, como exigen varias organizaciones de la sociedad civil, mientras que las iglesias se oponen.

“A las iglesia que se concentren en llevar la palabra de Dios a los templos, y no incentivar la violencia convocando a marchas”, escribió el también merenguero.

Las palabras de Acosta provocaron la reacción del obispo de Diócesis de Higüey, Jesús Castro Marte, quien le respondió este sábado que la iglesia no promueve la violencia, sino que protege la vida.

Este sábado, El Torito recapacitó y mediante un video que subió a su cuenta de Instragram hizo la rectificación.

“Quiero dirigirme de forma muy sincera a todas las iglesias de la República Dominicana, evangélica, católica… y pedirles perdón, porque no fue la manera adecuada para dirigirme a ellos. Para nadie es un secreto que yo he sido una persona muy respetuosa de las instituciones, y en esta oportunidad creo que, el manejo en el día de ayer no fue el más correcto. Ustedes saben que nosotros, los seres humanos pasamos por situaciones que individualmente que solo uno entiende, y a veces llegan momentos de emociones encontradas (…) ”, dijo el senador perremeísta.

El merenguero declaró que siempre ha sido creyente de Dios y que ama la vida.

Asimismo, consideró que como senador debió esperar que el tema del aborto llegara al Senado y estudiar la propuesta antes de emitir su opinión, por lo que de nuevo pidió perdón.

Recordó que el mismo ha participado en muchas marchas reivindicativas y no han sido violentas, ya que en ese sentido, el país ha avanzado mucho.