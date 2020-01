“El sexo ayuda a las atletas... por lo que corro con desventaja”, dice una velocista, virgen a los 37 años

“Fue un error decirlo. Se han arruinado todas mis citas después de ello. Ahora no tengo la oportunidad, antes al menos sí la tenía. Antes era como. ‘Vale, ¿cuándo es el momento ideal para decírselo? ¿Espero a que me conozca un poco? ¿O le suelto la bomba?”

Sus declaraciones en el programa Cold and Balls, donde fue entrevistada por el actor Kevin Hart, dan la vuelta al mundo. En la misma reconoció que el hecho de no haber tenido sexo también ha repercutido en su rendimiento deportivo.

La atleta Lolo Jones ha encontrado frente a los micrófonos la forma de conseguir los titulares que no logra en la pista.

Cuando la comediante le preguntó a Jones si sentía que su decisión de permanecer abstinente le había ayudado en su carrera deportiva, bromeó diciendo que le dio “un mayor nivel de intensidad porque no tengo ninguna liberación de presión, por lo que todos me conocen como estresado”.

A pesar de no traer una medalla a casa durante ninguno de esos torneos, Jones recientemente le dijo a Fansided que no se desanima de competir en futuros juegos, ya que actualmente se está entrenando para competir en los Juegos Olímpicos de Verano 2020 en Tokio.

“Creo que mi impulso vino mucho del hecho de que, si la gente sabe algo sobre mi viaje olímpico, la gente sabe que he estado tan cerca de una medalla olímpica tantas veces que honestamente puedo probarla”, dijo a la tienda. . “Así que creo que mi impulso proviene de levantarte después de la derrota o el fracaso”.

Cuando se le preguntó sobre cómo ha ido su entrenamiento, Jones admitió que ha sido “duro”.

“Hablamos mucho sobre mi edad. Estoy compitiendo contra chicas que son 10 años más jóvenes que yo. Estoy sintiendo los dolores y molestias de básicamente todas las veces que me he estrellado en un trineo a 90 millas por hora, cada obstáculo que he tenido “, dijo a Fansided. “Por lo tanto, está construido, pero lo bueno de esto es el hecho de que soy súper fuerte y decidido a terminar mis objetivos”.