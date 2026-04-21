Elías Báez dice que embajadora Leah Campos «debe ponerse a trabajar»

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Santo Domingo, RD.-Elías Báez, director de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), escribió en su cuenta de X que la embajadora estadounidense en la República Dominicana, Leah Francis Campos «debe ponerse a trabajar» en favor de las relaciones bilaterales y negocios entre ambos ambas naciones.

El comentario de Báez surge en respuesta a una publicación realizada por la embajadora. En la publicación la misma cuestionaba la participación de la República Dominicana en una cumbre de izquierdas en España.

Más críticas hacia la embajadora

Las críticas de la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, a la participación de República Dominicana en la Cumbre Progresista celebrada en Barcelona, han desatado todo un debate en torno al manejo de la política exterior. También la relación del país con sus aliados estratégicos.

El Gobierno atraviesa un momento de tensión diplomática tras los cuestionamientos públicos de la representante estadounidense sobre la presencia dominicana en el encuentro realizado en España.

Desde el oficialismo, rechazaron cualquier tipo de presión externa y defendieron la soberanía nacional. No obstante, dentro del propio partido de Gobierno surgieron voces que llaman a actuar con mayor prudencia. También a manejar con más cuidado los temas internacionales.

También algunos advierten que la participación podría interpretarse como contradictoria con la histórica relación con Estados Unidos.

Fuente: CDN