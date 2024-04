Elías Piña cuenta las horas de ver partir la inequidad

Send an email

Nos trasladamos a Elías Piña. La idea: pasar un día en vivo y en directo en esta localidad, situada al oeste del territorio dominicano para vivir la realidad social de esta provincia fronteriza, catalogada como una de las más pobres y menos desarrolladas del país, según el informe de Equidad y brechas territoriales de desarrollo: República Dominicana 2021 presentado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

Allí la pobreza es real. Se percibe en cada acercamiento con sus habitantes.

Alfredo Montero se dedica a «echar días» para conseguir, como él mismo dijo, «un plato de arroz y habichuelas», un trueque para poder vivir y no desfallecer.

Cuando fue abordado por Panorama, venía saliendo de la parte trasera de donde reside, un conjunto de casuchas de madera vieja adornado con un camino sin pavimentar y polvoriento que se dificulta, aún más, cuando llueve.

Se dirigía a buscar trabajo, vestido de manera sencilla con una franela blanca, pantalones jeans, gorra y unos tenis. En sus manos llevaba herramientas listas para «hacer mezclas» en construcciones o «en lo que pudiera encontrar». Cargaba una pala pequeña, una tapa de abanico y otros enseres.

Agricultor de vocación, este padre de tres niños de 8, 5 y 3 años, que no viven con él, ante la falta de oportunidades ha tenido que hacer de «chiripero» con la esperanza de algún día tener una «vivienda digna».

Alfredo Montero

El recorrido continuó, y mientras observábamos el ambiente de sus calles polvorientas, el bullicio, gente a pies con cargamentos, haitianos apiñados en una motoneta, como algunos diez, entre mujeres y niños, notamos la desigualdad imperante: casas bien construidas de hasta dos niveles, y al lado una vivienda de madera cayendo, en muy mal estado, pero con su antena parabólica de una reconocida empresa de telecomunicaciones.

En la misma línea, un señor mayor, sin camisa, sentado frente a su casita de madera tomaba aire puro. Le preguntamos su nombre, y sonriente contestó: Saturnino Ramón Roa.

Don Saturnino, es un señor de 80 años, tiene toda su vida viviendo en Elías Piña. Sus carencias no borran la sonrisa dibujada en su rostro. Nos contó que en su juventud se dedicada a la agricultura. También aseguró que en esta provincia hace cincuenta años, no existía la delincuencia, se vivía con más tranquilidad y se pasaba menos hambre.

Don Saturnino

“A mí me robaron mi arma de fuego de ahí de la casa a las tres de la tarde. Yo dejé la puerta de atrás abierta y se la robaron”, manifestó sentado en la silla donde pasa sus tardes.

Haitianos y dominicanos conviven en comercio

La jornada por Elías Piña prosiguió y observamos las calles del comercio, en las esquinas del parque central, donde tanto dominicanos como haitianos comercializan sus productos y enseres. Venta de ropas, tenis, carteras, rubros de primera necesidad y mucha gente de aquí para allá y de allá para acá.

Allí, una señora muy carismática, vende jugos y salchicha a la parrilla junto a su paletera. Justina nos confiesa que las ventas en su puesto estaban «muertas», ya que no llegan «ni a mil pesos» en un día. Como si nos conociera de muchos años, nos relata cómo en años anteriores las ventas eran más dinámicas y le generaban más ganancias, sin embargo, ahora las mercancías casi no se venden y no obtiene el dinero esperado.

Elías Piña es una provincia que al hacer frontera con Haití depende del comercio binacional. Al igual que otros mercados en puntos fronterizos del país, se caracteriza por su ambiente informal y caótico, así como por la actividad dinámica de compra y venta de una amplia gama de productos, pero es una de las provincias con proporción promedio nacional de hogares con condición socioeconómica baja y muy baja, con una alta tasa de pobreza monetaria y una disminución en la igualdad de los servicios básicos, según el informe.

Seguridad

Al ser una provincia fronteriza con Haití, Elías Piña enfrenta desafíos en términos de seguridad, pues se expone al contrabando, el tráfico ilícito de mercancías y de personas, la migración irregular y la delincuencia provenientes del país vecino.

Debido a estas y otras problemáticas, está bajo constante vigilancia por parte del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT).

Pero ¿cuáles son los delitos más frecuentes que enfrentan?

Nos dirigimos al departamento de la Policía Nacional. En este nos informaron que los casos más denunciados en el cuartel son robos de carteras, documentos de identidad, tarjetas bancarias y documentos de seguros, así como hurtos en viviendas y otros delitos menores.

Agregaron que, al recibir denuncias de pérdidas de documentos, se lleva a cabo un proceso de verificación para confirmar la propiedad legítima de los mismos, ya que a veces los haitianos indocumentados intentan reclamar documentos extraviados para obtener beneficios.

“Se toman precauciones al respecto, y una vez confirmada la propiedad, se emite la denuncia y se devuelve la documentación al propietario legítimo”, precisó el agente policial de turno.

En caso de robos, después de recibir las denuncias, se establece comunicación con la Dirección Central de Investigación (DICRIM), quienes realizan una inspección en el lugar del delito y se encargan del seguimiento de los casos presentados.

Zona con tendencia a enfermedades

Según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en su informe Monitor de la Frontera de junio de 2023, Elías Piña es una zona muy vulnerable a enfermedades transmisibles como el dengue y la malaria. Se ha registrado un significativo aumento de casos de malaria.

Otro aspecto importante es que Elías Piña, al ser una de las provincias fronterizas, tiene una alta tasa de mujeres migrantes haitianas que cruzan la frontera para dar a luz. Esta situación es una realidad presente no solo en esa zona, sino en todos los hospitales públicos del país.

El Hospital Provincial Rosa Duarte es el más importante en Elías Piña, donde se atienden todos los casos de atención médica y se brindan servicios de atención primaria en emergencias. Dependiendo de la gravedad del caso, los pacientes son referidos al Hospital Regional de San Juan Dr. Alejandro Cabral, debido a limitaciones como la falta de unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de equipos, como incubadoras, así como de médicos especialistas como neurocirujanos.

Los accidentes de motocicletas son los casos más comunes que se reciben, y el médico ortopedista solo realiza cirugías dos veces a la semana, lo que provoca que los pacientes se impacienten y soliciten ser trasladados a otro centro médico, según Altagracia Ramírez, encargada de información del hospital Rosa Duarte.

También señaló que el número de parturientas haitianas que acuden en gran número a dar a luz es elevado en comparación con las dominicanas, y que es una cuestión humanitaria atenderlas.

Al salir del centro, nos encontramos con una señora que se dirigía a la “botica” o farmacia del pueblo. Le preguntamos si estaba satisfecha con los precios de los medicamentos que solía comprar, y aseguró que «los encuentra bien», pero se quejó de la falta de medicamentos como el Metronidazol, ya que «no siempre está disponible y a veces pasa hasta tres meses sin encontrarlo», comentó Ana Julia Jiménez.

Carente de universidad

Si bien Elías Piña cuenta con grandes infraestructuras escolares, no quita que aún no haya brechas que cerrar, como la deserción escolar donde no completan los niveles de estudios y el analfabetismo y el llamado caso de los “nini”, ni estudian, ni trabajan. En la ruta observamos varios centros educativos tanto dentro del pueblo como en las zonas rurales con un alto dinamismo estudiantil.

El estudio Equidad y brechas territoriales de desarrollo la ubica entre las provincias con menor tasa de logro secundario y de las peores en analfabetismo.

Otras de las observaciones que se percató es que no cuenta con universidades. Los estudiantes universitarios se tienen que movilizar hasta la Universidad Autónoma en San Juan de la Maguana o a Santo Domingo para continuar sus estudios. Lo que evidencia la urgente necesidad que tienen de que concluyan los planes que existen de realizar una extensión de la UASD en esta localidad.

Cifras de la desigualdad

Elías Piña, al ser considerada como una de las provincias menos desarrolladas del país, la desigualdad es una realidad y latente en cada uno de sus habitantes.

Según el Tercer Estudio Socioeconómico de Hogares del 2018, elaborado por la Vicepresidencia de la República Dominicana, la calidad de vida de los habitantes en esta demarcación es alarmante.

Así lo demuestra la cifra de personas que viven bajo un techo de zinc, que en este caso es de un 90.1%, o de yagua o caña es de un 0.8%.

Asimismo, los que residen en casas hechas de zinc es de un 1.7%, los de madera 31.6% y tabla de palma es de un 12.8%.

Así también, las familias que poseen piso de tierras es de un 20.9%.

Servicios básicos

En este caso, las familias que para alimentarse utilizan el método de Carbón o leña para cocinar sus alimentos, el porcentaje es de un 49.2%, y quienes no pueden cocinar porque no tienen con que, es de un 1.8%.

En otro aspecto, los residentes que utilizan letrina con bacineta para hacer sus necesidades fisiológicas, el porcentaje es de un 43.1%, mientras que quienes usan letrina, pero sin bacineta es de un 19.1%, y los que no poseen ningún servicio sanitario es de un 9,4%.

En otro tenor, los que consumen agua de manantial, río, arroyo, lluvia, pozo, camión, tanque u otro y no de botellón, es de un 10.7% y quienes las hierven es de un 2.4%.

Quienes tienen que quemar la basura, porque no llegan a retirarla de sus casas ante la falta de recogida del ayuntamiento, es de un 26,7%.

Más de Elías Piña

Elías Piña limita con las provincias de Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan e Independencia, así como con Haití al oeste. Su capital provincial es el municipio de Comendador.

Fue creada en 1942 durante la Era de Trujillo, originalmente con el nombre de provincia San Rafael, que posteriormente cambió a provincia Estrelleta en 1965 y finalmente recibió su nombre actual en 1972. Antes de ser establecida como provincia, formaba parte del municipio de la provincia de San Juan.

La provincia está dividida en 6 municipios y 7 distritos municipales, que incluyen Comendador, Sabana Larga, Guayabo, Bánica, Sabana Cruz, Sabana Higüero, El Llano, Guanito, Juan Santiago, Hondo Valle, Rancho de la Guardia, Pedro Santana y Río Limpio.

Esta provincia posee una superficie total de 1,426.20 km² ocupando el catorceavo lugar en cuanto a superficie del territorio nacional, con una población total de 70,589 habitantes para una densidad poblacional de 49 Hab. /km².

Fuente: Panorama