Elizabeth Silverio afirma que demostrará su inocencia en nuevo proceso judicial

Santo Domingo.– Elizabeth Silverio afirmó este lunes que en el nuevo proceso judicial en su contra buscará demostrar con pruebas su versión de los hechos, tras la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de anular la condena que pesaba en su contra y ordenar la celebración de un nuevo juicio.

Al referirse al caso, Silverio aseguró que su defensa ha llevado un proceso “correcto y de orden”, primero ante los tribunales y luego ante las instituciones correspondientes.

“Tal y como lo pudimos demostrar en la Corte de Apelación, no fuimos impostores, no nos inventamos algo, verdaderamente llevamos un proceso correcto”, expresó.

La imputada sostuvo que en esta nueva etapa judicial se enfocará en presentar evidencias para desmontar las acusaciones en su contra, insistiendo en que la verdad se establece mediante pruebas y no solo con argumentos.

“La justicia no se gana con argumentos, se gana demostrando. Hemos dado la cara al país y al mundo, desmontando poco a poco las acusaciones que se planificaron y se expusieron”, manifestó.

Silverio también se refirió a la percepción pública del caso, indicando que la sociedad debe comprender el funcionamiento del sistema judicial y evitar emitir juicios anticipados.

“La justicia dominicana lleva su procedimiento según la Constitución y el Código Procesal Penal. Pedir un linchamiento social cuando no entendemos un proceso es hacernos parte de la ignorancia o de la falacia colectiva”, afirmó.

El caso de Silverio se remonta a octubre de 2024, cuando el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la condenó a siete años de prisión tras hallarla culpable de ejercer la neurociencia y la psicología con títulos falsos en el centro terapéutico Knowledge Land Kogland, ubicado en el sector de Gascue.

Sin embargo, en octubre de 2025 la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la sentencia, tras determinar que la decisión contenía errores en la aplicación de normas jurídicas, una valoración incorrecta de las pruebas y falta de motivación suficiente.

Con esta decisión, el expediente fue remitido para que otro tribunal conozca nuevamente el proceso y evalúe las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la defensa, lo que abrirá la puerta a una nueva sentencia, que podría ser absolutoria o condenatoria.

