Elizabeth Silverio tras su sentencia: «Soy el tapadero de la realidad de este país»

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Santo Domingo.– En medio de un ambiente cargado de tensión y rodeada de cámaras y micrófonos, Elizabeth Silverio reaccionó públicamente tras conocerse la sentencia en su contra, dejando declaraciones que han generado debate en la opinión pública.

A su salida del tribunal, Silverio afirmó que es víctima de una situación mayor, asegurando que su caso responde a intereses que van más allá de lo judicial. “Soy el tapadero de la realidad de este país”, expresó ante los medios, visiblemente afectada pero firme en su postura.

Durante el breve intercambio con la prensa, la mujer insistió en que su proceso no refleja la verdadera dimensión de los problemas estructurales que, según ella, existen en la sociedad dominicana. Sus palabras provocaron reacciones inmediatas entre quienes se encontraban en el lugar, así como en redes sociales, donde el video del momento comenzó a circular rápidamente.

El caso de Silverio ha sido seguido de cerca por la ciudadanía debido a su naturaleza y a las implicaciones que ha tenido en distintos sectores. Con esta sentencia, se marca un nuevo capítulo en un proceso que aún podría generar más controversias en los próximos días.

Mientras tanto, se espera que la defensa de Silverio evalúe los pasos legales a seguir, en un escenario que continúa captando la atención pública.