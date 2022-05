Elon Musk, CEO de Tesla, dice temer por su vida tras amenazas rusas

El fundador y CEO de Tesla, Elon Musk, expresó a través de su cuenta de Twitter que teme por su vida ante la publicación emitida por medios rusos el pasado domingo.

“Si muero bajo circunstancias misteriosas, fue un gusto conocerlos”, escribió.

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022