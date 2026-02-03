Internacionales

Elon Musk llama Dirty Sanchez a Pedro Sánchez y dice que es un tirano y traidor del pueblo español

Jefry Sanchez Send an email Hace 3 horas
13 Se lee en 1 minuto

Austin (EFE).- El magnate Elon Musk atacó este martes en redes sociales al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, usando una práctica sexual escatológica para referirse a él y calificándolo de «tirano» en respuesta a la decisión del país europeo de investigar a Grok, el proyecto de inteligencia artificial de X, la red social propiedad del empresario.

“Dirty Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo español”, escribió Musk en una publicación en X, citando un video en donde el mandatario anuncia una serie de acciones para regular a las tecnológicas.

Fuente: EFE

Deja tu comentario

Jefry Sanchez Send an email Hace 3 horas
13 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

El primer marido de la esposa de Joe Biden es acusado de matar a su actual esposa

Hace 4 horas

Petro y Trump, cara a cara en la Casa Blanca

Hace 4 horas

La presencia militar estadounidense en Puerto Rico aportará más de 800 millones de dólares

Hace 4 horas

Tensión en Minnesota: Captan en video el momento en que ICE detiene a una madre de familia

Hace 6 horas
Botón volver arriba