Elon Musk llama Dirty Sanchez a Pedro Sánchez y dice que es un tirano y traidor del pueblo español

Austin (EFE).- El magnate Elon Musk atacó este martes en redes sociales al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, usando una práctica sexual escatológica para referirse a él y calificándolo de «tirano» en respuesta a la decisión del país europeo de investigar a Grok, el proyecto de inteligencia artificial de X, la red social propiedad del empresario.

“Dirty Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo español”, escribió Musk en una publicación en X, citando un video en donde el mandatario anuncia una serie de acciones para regular a las tecnológicas.

Fuente: EFE