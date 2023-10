Embajada iraní niega que Ronaldo vaya a ser castigado con 99 latigazos

Send an email

Luego de las informaciones dadas a conocer sobre el hecho de que Cristiano Ronaldo se había visto envuelto en un hecho castigable por las costumbres de Irán, al final la embajada de ese país en España desmintió que el jugador fuera a recibir 99 latigazos.

Según el periódico ABC, en Internet, «Ronaldo se ha visto envuelto en una polémica a raíz de su visita con el Al-Nassr a Irán para enfrentarse contra el Persépolis con motivo de la Champions League de Asia, aunque las consecuencias no van a ser tan graves como inicialmente parecía».

«El origen del escándalo -cita ABC- surgió poco antes de que se disputara el partido frente al Persépolis. Cristiano Ronaldo quiso cumplir el deseo de una gran admiradora que tiene en el país de los ayatolás, la pintora iraní Fátima Hamami. Hamami quería regalar a su ídolo un retrato que le había realizado».

La visita, recoge el diario fue en septiembre pasado.

Como agradecimiento, CR7 abrazó a la pintora, sigue ABC con su relato, «y este inocente gesto fue el origen de una polémica que, según se informó inicialmente, había acabado con una condena contra el atacante luso. Así había informado el medio local Sharq Emroz, que señalaba que numerosos abogados, escandalizados con la acción, decidieron denunciarle por un delito de adulterio. En Irán está prohibido tocar a una mujer soltera, por lo que Cristiano se arriesgaba a una pena muy grave: 99 latigazos, que debía cumplir la próxima vez que el portugués pise territorio iraní.

Cristiano no recibirá 99 latigazos

Sin embargo, al parecer no llegará a tal extremo. Después de que se informara de que Cristiano había sido condenado por un tribunal, la embajada de Irán en España ha comunicado que no será así, ya que no ha existido tal condena.

Fuente: Diario Libre