Embajadora de EE.UU en RD critica cumbre convocada por Pedro Sánchez y a la que asistió Antoliano Peralta

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La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, reaccionó a una publicación de N Digital en la que se destaca la participación de Antoliano Peralta, ministro de Justicia dominicano, en la Cumbre sobre la Defensa de la Democracia convocada por el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez.

Campos criticó la mencionada cumbre, indicando que cuando la izquierda global pronuncia palabras como “desinformación”, está abogando por la censura.

“Cuando la izquierda global pronuncia palabras “cuidado con la desinformación”, está abogando por la censura, simple y llanamente”, escribió la embajadora estadounidense en sus historias de Instagram, compartiendo la información de N Digital titulada “Ministro de Justicia RD aclara participó solo como invitado en cumbre convocada por Pedro Sánchez”.

La IV reunión “En defensa de la democracia” se llevó a cabo este sábado en Barcelona, España, con la presencia de jefes de Estado y líderes políticos progresistas de América Latina y diversas partes del mundo, entre ellos Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español; Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Gabriel Boric, expresidente de Chile.

Esta cumbre progresista —cuyos líderes presentes tienen como punto en común las tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— puso sobre la mesa de diálogo temas más allá de la defensa de la democracia: desde críticas contra el actuar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta la compleja situación que vive Cuba en medio del embargo económico y energético impuesto por EE.UU.

La reunión llega como una “altertantiva” política, como describió Petro, ante el avance de la derecha el el mundo. Y aunque hubo pocas menciones directas a Trump, las alusiones al presidente de EE.UU. marcaron un punto en común entre los participantes.

FUENTE: N DIGITAL