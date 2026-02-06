Embajadora de EE. UU. visita Funglode y se reúne con Leonel Fernández

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, realizó una visita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), donde sostuvo un encuentro con su presidente y el exmandatario de la República, Leonel Fernández.

El encuentro se realizó el martes dos de este mes, pero fue este jueves que se dio a conocer a la prensa.