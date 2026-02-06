Política

Embajadora de EE. UU. visita Funglode y se reúne con Leonel Fernández

La diplomática conoció las instalaciones de la fundación y sus principales áreas de trabajo académico, cultural y de producción intelectual

La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, realizó una visita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), donde sostuvo un encuentro con su presidente y el exmandatario de la República, Leonel Fernández.

El encuentro se realizó el martes dos de este mes, pero fue este jueves que se dio a conocer a la prensa.

Durante la visita, que se extendió por más de dos horas, -al documento- la diplomática conoció las instalaciones de la fundación y sus principales áreas de trabajo académico, cultural y de producción intelectual.

En la reunión se abordaron temas relacionados con educación, pensamiento estratégico, cultura, cine, música y cooperación institucional.

El recorrido

Campos estuvo acompañada por Nora Brito, jefa de la Unidad de Asuntos Políticos de la Embajada de los Estados Unidos. Por parte de Funglode participaron Yarima Sosa, directora del Centro de Estudios del Futuro; Danilo Pérez, asistente del presidente, y Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Santo Domingo.

Como parte de la agenda, la embajadora recorrió las áreas de radio y televisión, así como los estudios de grabación y producción musical de la institución, donde escuchó fragmentos de la obra del merenguero Johnny Ventura.

También sostuvo un intercambio con el equipo técnico y creativo de una producción cinematográfica en desarrollo, realizada en colaboración con Funglode Films, con el objetivo de conocer los procesos de creación audiovisual que impulsa la entidad.

Fuente: Diario Libre.

