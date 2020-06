Emmanuel cree que el COVID-19 salió de un laboratorio

En una entrevista concedida a Mariasela Álvarez, el cantante y compositor mexicano Emmanuel, quien habló con la productora desde su confinamiento en la ciudad de San Miguel Allende, México.

Desde allí reflexionó de lo que acontece en el mundo a propósito de la pandemia provocada por el COVID-19 y reconoció que estar entre cuatro paredes entristece el corazón, al referirse a la decisión que tomó de salir de Ciudad México al campo para estar en contacto más directo con la naturaleza.

El intérprete de “Todo se derrumbó”, entre otros éxitos hizo un repaso de la situación por la que atraviesa México a propósito del coronavirus. Reconoció que allí al igual que en otros países hay gente prefiere poner su vida en riesgo al no darle el crédito a la gravedad que enfrenta el mundo con el virus. “Creo que hay cifras que se están escondiendo, que no son reales, pero es una pandemia. Desgraciadamente hay muchas defunciones y para no crear una locura se esconden las cifras”, reveló el artista en su intervención en el programa “Esta Noche Mariasela” que se difunde de lunes a viernes por Color Visión.

Un virus creado

Recordó que el COVID-19 se originó en China y desde ahí se ha esparcido por el mundo. En sus primeras palabras sobre este tema dio a entender que le daba crédito a los planteamientos que han hecho algunos científicos de que el virus habría sido creado en un laboratorio.

“Es un poco increíble cómo puede pasar esto. El ser humano hace cosas atrevidas, creyendo que puede ser Dios y que puede hacer las cosas a su manera. “Yo siento que si que este virus ha sido creado tal y como han dicho muchos científicos. Yo no soy científico, pero he leído muchos artículos”, comentó el mexicano.

Confinamiento

En los tres meses que ha estado en confinamiento ha extrañado a familiares. “Mi familia es muy respetuosa de lo que significa la familia, fue muy duro por ejemplo no abrazar a mi hija que recién trajo al mundo una niña…eso ha sido muy duro”, dijo el artista al reconocer lo positivo de las plataforma virtuales.

Emmanuel ha estado en cuarentena junto a su esposa. Sus tres hijos ya casados le han dado nueve nietos y residen en un lugar cercano.

“En estos días he estado haciendo cosas a través de las plataformas de las redes sociales. Grabas una canción, la subes. ¿Cómo nos ha golpeado a los artistas?. Yo creo que la música si es esencial, más no el negocio. Agarras una guitarras y canta, más no el negocio. Esto vendrá después si Dios quiere. El show se detuvo para todos los artistas, pero es doloroso ver como ha afectado a toda la gente que trabaja contigo esporádicamente contigo, el sonido, los que hacen toda la parafernalia. Esto es triste y duro”, puntualizó.

Emmanuel habló de su acercamiento a Dios, lo cual dijo comenzó desde que era niño. Sobre ese tema reconoció que la mayor riqueza del ser humano es la que lleva dentro.

El artista avanzó que espera volver a la República Dominicana en donde tiene grandes amistades y a un público que le ha sido fiel a lo largo de su trayectoria.

DL