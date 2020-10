Emmanuel Esquea dice programa de anoche de Nuria Piera le recordó al gobierno del PLD

El dirigente político Enmanuel Esquea Guerrero, consideró que el Partido Revolucionario Moderno debe investigar y tomar acciones sobre el caso de la ministra de la Juventud Kinsberly Taveras, una joven que tiene varias empresas contratadas por el Estado.

“Lo que vi y oi anoche en el programa de Nuria Piera me recordó al gobierno del PLD. El pueblo y yo esperamos las consecuencias”, indicó Esquea luego de la entrevista que la funcionaria ofreció a la referida periodista de investigación.

Esquea entiende que hay casos que no admiten defensas y hay defensas que hacen culpable al defensor.

“Entonces, vamos a defender lo mal hecho porque el otro lo hizo peor, o porque este es de los nuestros? Conmigo que no cuenten para eso! No tengo delincuentes favoritos!”, añadió el ex presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

El pasado sábado la ministra Taveras ofreció una entrevista a la reputada periodista de investigación Nuria Piera, para aclarar la conformación de sus empresas y el origen de su patrimonio.

Esta entrevista se realizó luego que la funcionaria declarara una fortuna por 73,999,507 pesos, según dispone la ley de declaraciones juradas para los funcionarios entrantes y luego de ser designada como ministra de la Juventud.

Tras la entrevista, la ciudadanía ha estado realizando cuestionamientos a través de las redes sociales a la joven, prolongando el tema como las principales tendencias en las redes sociales.

