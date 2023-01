Empiezan a sonar los tambores de la reelección; funcionarios encienden idea Abinader se tire de a segundo mandato

Aunque el presidente de la República, Luis Abinader, no ha hecho públicas sus intenciones de presentarse a competir por un segundo período al frente del Gobierno, varios de sus funcionarios más importantes han hecho afirmaciones que aseguran que el mandatario tiene el carril de adentro para ganar las elecciones del 2024.

Hasta legisladores que no son del Partido Revolucionario Moderno (PRM), han hecho público su apoyo a una reelección del presidente Abinader, creando grietas a lo interno de sus organizaciones políticas.

Eduardo Sanz Lovatón, Víctor (Ito Bisonó), Josefa Castillo, Franklin García Fermín y Ramón Rogelio Genao, son algunos de los funcionarios y legisladores importantes que han alentado la idea de que Abinader es prácticamente imbatible en las elecciones que se celebrarán en mayo del próximo año.

Hasta el expresidente de la República Hipólito Mejía dio datos de encuestas que manejan que aseguran que al día de hoy el mandatario cuenta con un 48% de la simpatía de los electores de cara a los venideros comicios.

Estas declaraciones a favor de la reelección se han intensificado en el presente mes de enero, ya que es este año que al mandatario le toca definirse si se lanza a optar por un segundo período presidencial o no.

Abinader en el 2021 prohibió a sus funcionarios hablar de reelección y les pidió que se enfocaran en trabajar a favor del gobierno, declaraciones que fueron refutadas esta semana por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien dijo que están alineados en los temas de importancia que atañen al Gobierno, aunque dijo que las encuestas que manejan dan al mandatario ganador en una primera vuelta.

El primero en hablar de reelección fue el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, quien a finales del año pasado dijo que el mandatario Abinader merece un segundo período presidencial por el “buen gobierno” que ha realizado.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó, es otro que ha hablado de una eventual reelección de Abinader. En días pasados, dijo que la aceptación del primer mandatario lo ayudaría a ganar las elecciones del 2024 en primera vuelta.

“Es la simpatía, la aceptación y el apoyo que tiene el presidente, para con seguridad tener una reelección cómoda en primera vuelta”, señaló Bisonó.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, tampoco se queda atrás, al indicar que la época de Abinader “apenas comienza”, ya que no vislumbra posibilidad alguna de que el presidente no sea el candidato presidencial del PRM en las elecciones.

“Eso es algo muy personal, es un proceso muy individual al que él deberá llegar en su momento, ahora yo, Yayo, no veo posibilidad de que él no sea candidato. Él todavía está como cuando se está cruzando un río y se va por la mitad, creo que el proceso generacional, inclusive, histórico, la época de Abinader apenas comienza, eso es lo que yo considero y es lo que yo le he dicho, ahora, la decisión es de él y tenemos todos que respetarla”, señaló Sanz Lovatón.

Ayer mismo, la superintendente de Seguros, Josefa Castillo, aseguró que el presidente Abinader tiene en estos momentos el 55% del electorado, por lo que una reelección de él está más que asegurada.

Mientras que el vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en el Senado, Ramón Rogelio Genao, publicó un video de campaña en favor de un período más del mandatario Luis Abinader, lo que ha provocado que varios de los miembros de esa organización desliguen al partido de esas declaraciones.

El presidente Luis Abinader tiene hasta mitad de año para decidir si opta o no por un período presidencial más, ya que es el tiempo en el que se inscribirán las precandidaturas que competirán en las elecciones internas de octubre de los distintos partidos.

A diferencia de los expresidentes Danilo Medina e Hipólito Mejía, que tuvieron que modificar la Constitución para optar por un segundo período, Abinader no tiene impedimento de presentarse a la reelección, por lo que se le hace más fácil competir para las elecciones del 2024.

La Constitución permite al presidente de turno optar por un segundo período y nunca más. Si Abinader opta por la reelección, sería el segundo en entrar en la categoría del nunca jamás, acompañado al expresidente Danilo Medina. Los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández no tienen este impedimento porque la Constitución del 2010 los habilitó para eliminar el nunca jamás, pieza que fue más adelante, en el 2015, añadida para permitir la reelección de Danilo Medina.

