Empleado de la Lotería Nacional intentó falsificar boleto para cobrar el premio mayor

Un empleado de la Lotería Nacional fue sorprendido intentando falsificar un boleto para cobrar el premio mayor del sorteo Extraordinario de Navidad, el cual correspondía a cinco millones de pesos, un apartamento y una yipeta del año.

El intento de estafa se descubrió la mañana de este sábado, según confirmó la institución a Diario Libre.

El empleado, cuyo nombre no fue revelado, aparece en un video que circula en las redes sociales confesando su acción, mientras es interrogado por el director de la Lotería, Luis Maisichell Dicent.

El colaborador confesó que ofreció dos millones de pesos a un motoconchista de Bonao para que se hiciera pasar como el ganador del premio mayor.

“… él (el motoconchista), no tiene nada que ver, porque yo lo que le dije a él fue: ‘yo lo que quiero es que tú me lo cobres porque como yo soy empleado de allá, no me puedo…’”, dijo el empleado.

El premio mayor correspondiente al sorteo Extraordinario de Navidad 2020, no fue vendido, informó Vianca Abreu, directora de Comunicaciones de la Lotería.

Los dos involucrados en el intento de estafa serán sometidos a la Justicia.

