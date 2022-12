Empleados del Censo se desesperan ante tardanza para pagarles

Trabajadores del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 que todavía no han cobrado por su trabajo se desesperan y empiezan a sentir incertidumbre ante la tardanza de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) para depositarles el pago de sus dietas y honorarios.

Con voz alta y llena de ira, decenas de ellos gritaron sus quejas otra vez en la sede de esta institución. Acudieron desde Espaillat, Peravia, Bahoruco, el Distrito Nacional y Santo Domingo.

La ONE les abrió sus puertas la mañana de este martes y les ofreció respuesta que, aunque parecen muy razonable, no logró tranquilizarlos. Víctor Romero, director del Censo, asegura que todas las nóminas fueron despachadas y sólo aguardan algunos procesos en la Contraloría General de la República y el Banreservas para que caiga el dinero.

Romero garantiza que antes de que termine al año 2022, al que solo restan cuatro días, la mayoría de los casos serán resueltos.

A los que protestan se les hace difícil creer en estas promesas porque han acudido a a la ONE varias veces para recibir respuestas similares. María Minaya dice que ha acudido siete veces esperando porque no está incluida en la nómina.

El director del Censo explicó que la mayoría de los pagos pendientes corresponde al personal de soporte técnico, encargados de polígono y encargados municipales, quienes, por razones legales, deben agotar un proceso burocrático antes de cobrar su primer salario.

Para empezar a cobrar, ese personal debe pasar por los mismos trámites que cualquier empleado público, algo que generalmente toma uno o dos meses. Este funcionario argumentó que la carta compromiso que firmaron para esas posiciones establecía que esos pagos iban a tomarse más tiempo.

“Ellos cobran vía Hacienda porque son honorarios de personas que tienen más de un mes de contratación, entonces ya son honorarios como cualquier (servidor público)”, sostuvo Romero.

Pero ya la ONE hizo su parte y las nóminas fueron despachadas, por lo que ahora faltan los últimos pasos a realizarse en la Contraloría o el Banco de Reservas. De acuerdo a Romero, “todos esos pagos van a caer en esta semana”.

Para los empadronadores se utilizó otro mecanismo de pago con el que no era necesario abrirles cuentas de bancos. La inmensa mayoría de este personal, alrededor de 28 mil personas, recibió sus salarios antes de las festividades navideñas.

La gente que fue a protestar a la ONE contradice esta opinión y afirma que conocen a cientos de empadronadores que todavía esperan los depósitos. La mayoría de los que hablaron, sin embargo, dijeron ser encargados de polígonos o encargados municipales.

Los que protestan dudan y empiezan a crear conjeturas que les inquietan todavía más. Algunos entrevistados creen que tendrán que esperar el presupuesto del próximo año, otros piensan que la ONE crea excusas para no pagarles y muchos no entienden la razón de varios descuentos en sus salarios.

El encargado de este Censo contestó algunas de esas dudas. Señaló que todo fue contemplado y será pagado con el presupuesto de este 2022, aunque no necesariamente tengan los desembolsos que caer en las cuentas en este año por los períodos que se toma el dinero en tránsito.

