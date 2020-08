Empresa de Gregory Salcedo al servicio de Odebrecht, recibió pagos de Banreservas por 2 millones de dólares

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Value Added Finance Inc., la empresa propiedad de Gregory Salcedo Llibre que recibió 500 mil dólares de Odebrecht, fue contratada por el Banco de Reservas, por la suma de 2 millones de dólares, para realizar el diseño, implementación y desarrollo de la Unidad de Negocios de Banca de Inversión y Mercado de Capitales.

La contratación ocurrió en marzo del 2014, en la gestión de Enrique A. Ramirez Paniagua, quien ponderó con énfasis la contratación basado en la gran oportunidad de negocio que sería esta unidad, y en la experiencia de la empresa de Salcedo Llibre, quien tuvo que dejar la presidencia de la Bolsa de Valores, a petición del Consejo de Directores de la Bolsa, cuando se descubrió que era uno de los sobrenombres utilizados por la empresa Odebrecht, y a quien le transfirió -por vía de Value Added Finance Inc.- la suma de 500 mil dólares.

De acuerdo con el documento del Administrador del Banco de Reservas, los honorarios de la empresa Value Added Finance Inc. deberían pagarse exentos del 29% de retención impositiva. El monto acordado se pagaría, según el acuerdo, de este modo:

Avance de 250 mil dólares con la contratación, para iniciar el 30 de marzo de 2014. El pago de US$1 millón de dólares a los 60 días de la contratación, aproximadamente el 30 de abril del 2014, contra entrega del draft o borrador conteniendo los hallazgos preliminares de la Base de Ejecución del proyecto en formato impreso. El pago de US$750 mil contra entrega del trabajo final, en formato impreso y digital, aproximadamente el 30 de junio de 2014.

El documento dice que la propuesta debe ser “integral, en razón de que incluiría toda la estrategia y los procesos para implementar la nueva unidad de negocios propuesta, permitiendo así su desarrollo bajo la supervisión adecuada y una ejecución efectiva”.

De acuerdo con el documento, aprobado por el Consejo de Directores del Banco de Reservas, en el mercado dominicano se realizan múltiples operaciones de banca de inversión y mercado de capitales en las que el Banco de Reservas tiene baja participación. Lo que se quería era encontrar soluciones de alto valor agregado para el banco estatal en Banca de Inversión, Mercado de Capitales, Mercado primario u Originario, Desarrollo de nuevas estructuras, sindicación de préstamos, project Financing, reestructuración de deudas, gestión de pasivos y crédito puente.

La empresa Value Added Finance Inc., de Gregory Salcedo Llibre, se dedicaría a ofrecer definiciones de negocios y presentar estrategias de captación de negocios para el Banco de Reservas, desarrollar procedimientos, hacer propuestas de cartas, mecanismos de lecturas y establecer tiempos de respuestas internamente ante clientes, manejos de pre-aprobación, debida diligencia y emisiones de cartas.

Según las proyecciones del administrador general, Enrique A. Ramirez Paniagua, la unidad de Negocios de Banca de Inversión y Mercado de Capitales “pudiera ser generadora de ingresos para el Banco de un rango de US$5-7MM anuales en los primeros 24-36 meses y luego de consolidarse como un referente de soluciones especializadas, pudiera establecerse con un promedio de ingresos de US$8-11MM anuales, generando 15-20 transacciones episódicas por año en adición a generar negocios colaterales superiores a los US$8 millones anuales”.

En junio del 2019 la periodista Alicia Ortega encontró que la empresa Value Added Finance Inc., recibió de la corporación Odebrecht la suma de 500 mil dólares, como pago por sus servicios con el proceso de contratación de Punta Catalina, como parte de un total de 39.5 millones de dólares desembolsados a diversas empresas.

José Gregorio Salcedo Llibre era apodado “El Tigre” por Odebrecht. Fue interrogado por la Procuraduría General de la República, a cargo de Jean Alain Rodríguez, quien aparentemente no encontró responsabilidad en la recepción de estos fondos.

Salcedo Llibre se vio obligado a renunciar a la presidencia de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, por exigencia de las empresas que dirigen la entidad, dadas las implicaciones que tenía el caso. La empresa Value Added Finance Inc. fue creada en Panamá en 2013, y recibió los pagos de Odebrecht a través de la empresa Innovation Research Engineering and Development LTD, que fue una de la empresas usadas por Odebrecht para en su esquema de sobornos.

Salcedo Llibres había explicado a la prensa que el desembolso de Odebrecht era el pago por servicios de asesoría para el análisis de opciones de financiamiento y fideicomisos de proyectos de la constructora en otros países y sin ninguna vinculación con República Dominicana.

Acento