Empresa ha logrado casi 100 millones de pesos en licitaciones irregulares en Inapa

Una vez más el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), está bajo la lupa, por una serie de irregularidades que se pueden ver a simple vista.

Esta vez, se trata de una empresa que, en menos de tres meses, ha logrado adjudicaciones por 99 millones doscientos mil pesos, en licitaciones con evidentes irregularidades. Así lo presentó el programa Nuria Investigación Periodística.

El 27 de julio de 2022 se publicó el aviso de convocatoria del proceso de licitación INAPA-CCC-LPN-2022-0032 para la contratación de servicios de caracterización genómica de bacterias patogénicas, donde solo participó un oferente: TIOTE COMERCIAL, SRL, empresa registrada en ONAPI el 10 de mayo del 2018, por Julio Cesar Martínez Lantigua, quien ya ha sido mencionado en el programa de la periodista Nuria Piera, en 2019, por irregularidades en licitaciones en EDENORTE, a través de su empresa Neology Dominicana, la cual entre 2017 y 2019 fue adjudicada con unos 400 millones de pesos para trabajos de reparaciones de luminarias, mantenimiento de las subestaciones de la zona norte y el cambiado de redes.

La referida empresa fue vendida, en 2020, a Víctor Antonio Núñez Martínez y Cecille Seminario Marra de 26 años, quienes aparecen como socios de la empresa, según su registro mercantil emitido en mayo de 2018.

La investigación resalta que la compañía tiene como actividad: servicio, comercio, construcción y distribución. Es una empresa que abarca más de cincuenta productos y servicios, que van desde equipos médicos en general, jornadas de salud, traducciones de documentos legales, neumáticos, artículos escolares, ropa calzados, entre otros servicios de especificaciones muy diversas, algo que pudiera ser el primer signo de alerta, según afirmó a Nuria Piera el experto en compras públicas Martín Concepción.

Esta empresa, Tiote Comercial, resultó adjudicada en este primer proceso por un monto de 22 millones de pesos, para una licitación de caracterización genómica de bacterias patogénicas para ser utilizado en INAPA.

Llama la atención que la compañía fue la única oferente, pese a que la publicación fue el 27 de julio, las consultas hasta el 22 de agosto, la recepción de ofertas hasta el 14 de septiembre, y adjudicado el 14 de noviembre. Es decir, hubo un amplio plazo haya para haber hecho, incluso, una licitación internacional.

Esto podría indicar que el único laboratorio que parece haber entendio el proceso de análisis a realizar fue Tiote Comercial. Algo que claramente es cuestionable.

El reportaje presentado este sábado relata que Tiote Comercial montó un laboratorio que recibió aprobación de Salud Pública, de cartera de servicios para tres renglones: laboratorio clínico nivel tres, microbiología y bacteriología (biología molecular y bioinformática) y consulta de medicina general y especializada (ginecología y obstetricia, psicología). Esto, curiosamente, ocurrió 3 meses antes de la licitación.

Algo que se cuestiona además, es que INAPA solicita lo siguiente: “contratación de servicio de caracterización genómica de bacterias patogénicas para ser utilizado en Inapa”.

En primer lugar, este enunciado es lo más parecido a una indicación de estudio que ningún laboratorio podría realizar, pues no hay ninguna orientación de lo que se quiere según el especialista en análisis microbiológico, fisicoquímico de agua y medios de cultivo que consultó el programa Nuria Investigación Periodística.

“Un laboratorio, que se respeten. Laboratorio con criterio científico. No entenderían lo que se está solicitando. Porque conoce biología molecular a nivel genómica. Tú tienes que saber qué tú quieres detectar qué tipo de gen”, explica a Piera el doctor Frank Reyes.

Pero de alguna manera Tiote Comercial, pudo entender. Y cobran, por cada análisis, 29,333 pesos, con un monto global de 22 millones de pesos.

Para realizar lo solicitado por Inapa, debe ser un laboratorio molecular que cumpla con ciertos criterios, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y los estándares internacionales; debe contar, por ejemplo, con diferentes salas, como el área de preparación de reactivos, de muestras, amplificación y detección, cada una totalmente aislada de la otra, y sobre todo, debe tener un buen proceso de gestión de residuos contaminantes. Ya que la bioseguridad es un tema delicado.

Según el Ministerio de Salud Pública, Tiote Comercial posee un nivel tres en servicio de laboratorio clínico, como laboratorios conocidos como Referencia y Amadita o el laboratorio del estado.

En esta licitación todo es cuestionable, y por si faltara algo, además de que INAPA no establece claro lo que licitaba, la sobrevaluación del servicio, la aparente falta de preparación de la empresa para ofrecer el servicio, también sumamos que este tipo de estudio que por demás se utiliza para fines especialmente clínicos y no ambientales, no era necesario para la institución, salvo que para intentar justificar 22 millones de pesos, pues los expertos destacan otro método de identificación.

“Caracterizaciones fenotípicas, que son tan precisas, mucho más económicas y mucho más fáciles de utilizar y mucho más útil en el caso de la concepción fenotípica que es para identificar un microorganismo específicamente…. Tiene la misma eficacia que la genómica pero a través de enzimas, y es sumamente barata y efectiva” explica el galeno Frank Reyes.

El segundo proceso de licitación es el No. INAPA-CCC-LPN-2022-0049 para la adquisición de medios de cultivos, reactivos, soluciones y materiales para uso en el laboratorio nivel central y laboratorios regionales, cuyo aviso de convocatoria fue publicado el 25 de octubre de 2022 y participaron 10 oferentes.

Esta licitación describe 80 ítems con un presupuesto de 89,965, 630 (Ochenta y nueve millones novecientos sesenta y cinco mil seiscientos treinta pesos).

Algunas de las ofertas presentadas como estas, rondaban los cinco y siete millones de pesos, por los 80 ítems. Pero fueron descalificadas; de modo que quien gana la licitación es nueva vez Tiote Comercial, en un nuevo contrato para la empresa multiservicios, firmado el 11 de enero de 2023, que le adjudica en esta ocasión más de 77 millones de pesos. Pero esto no es lo sorprendente, la empresa no lícito los 80 bienes, sino sólo 5, específicamente los números 58,59, con puntas para pipetas, y 71, 72,73 con discos de antibióticos.

Es decir que INAPA adjudicó más del 85% del presupuesto total de los 80 ítems en solo 5 ítems para la empresa Tiote Comercial.

Actualmente está vigente un tercer proceso en el que también participa la empresa Tiote Comercial. Se trata de la Licitación INAPA-CCC-LP-2022-0059, para la adquisición de equipos y utensilios que serán utilizados en los laboratorios regionales y central del INAPA por 41 millones 884 mil 400 pesos.

La apertura del sobre B está prevista para el próximo lunes.

¿Esta empresa multiservicios que parece abarcar todo y enfocarse en nada4 Tiote Comercial, correrá con la misma suerte en este 3er proceso?

¿Quienes son los dueños de la empresa? La respuesta a esta pregunta está contenida en el programa Nuria Investigación Periodística, junto muchos detalles más, con relación a este caso.

