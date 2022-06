Empresarios haitianos piden respeto a inversión

Santiago.-Los propietarios del restaurante y la agencia de viaje esperan que situaciones como la sucedida de un cateo sin orden judicial por parte de agentes de Migración no vuelva a repetirse y reclamaron respeto a la inversión extranjera.

Karl Santorire, propietario junto a Jonathan Solano del bar restaurante Jaromate Creole, dice que no quiere justicia, sino paz, para seguir trabajando con las normas con la que teníamos antes del incidente.

Confirmó que en la mañana del lunes se presentaron autoridades migratorias dominicanas, encabezadas por el coronel que encabezó el operativo para buscar un acuerdo y pedir disculpas. Sin embargo, ante la presencia de los medios de comunicación, migración no quiso sostener un encuentro público

“Somos empresarios, con todas las normas que la ley pide. Entonces, nosotros no somos diplomáticos, no tenemos que ver con las cosas del consulado, pero lo que pasó ya pasó por consumo que perdí, no me lo van a devolver”, apuntó Karl Santorire.

Las pérdidas solo por consumo de personas que estaban comiendo y que dejaron de pagar por los apresamientos, ascienden a 70 mil pesos.

De su lado, Nelson Jolivain propietario de la agencia Nétét Tours, quien fue liberado junto a otras tres personas dijo que quedan a disposición de la justicia para cualquier información suplementaria sobre la empresa y este lamentable caso.

Indicó que de los cuatro detenidos, demostraron que no eran parte de ninguna red de tráfico como los acusó Migración.

Fuente _El Caribe