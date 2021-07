En agosto inicia audiencia preliminar contra Faña, acusado de agresión sexual

La audiencia preliminar contra el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, acusado de agredir sexualmente a una compañera de trabajo iniciará el 11 de agosto próximo.

Así lo dispuso Daniel Nolasco, juez de la Tercera Sala Penal de la Corte Apelación del Distrito Nacional, quien fue designado como magistrado de la instrucción especial para conocer el proceso.

El Ministerio Público está solicitando que el proceso judicial contra Faña sea enviado a juicio de fondo.

Para esto, el procurador de la Corte, José del Carmen Sepúlveda, envió la documentación necesaria para que inicie la audiencia preliminar y pidió al juez Nolasco, que al final de la misma dicte auto de apertura a juicio contra el dirigente político.

En caso de que se dicte apertura, Faña será juzgado ante una de las tres salas penales de la corte. De acuerdo al Código Procesal Penal, el juez dicta este auto cuando considera que la acusación tiene fundamentos para justificar la probabilidad de una condena. Esta resolución no es susceptible de ningún recurso.

La normativa también indica, en su artículo 304, que, en cambio, el magistrado dicta el auto de no ha lugar cuando el hecho no se realizó o no fue cometido por el imputado; la acción penal se ha extinguido; el hecho no constituye un tipo penal; concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable o los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos.

El auto de no ha lugar concluye el procedimiento respecto al imputado, hace cesar las medidas de coerción impuestas e impide una nueva persecución penal por el mismo hecho. Esta resolución es apelable.

Faña fue sometido a la justicia después de una querella interpuesta en su contra por supuestamente incurrir en agresión. Su caso se conoce en la Corte Apelación del Distrito Nacional por su condición de funcionario, aunque esté suspendido.

