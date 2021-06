En desarrollo reunión del Comité Político del PLD

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realiza la reunión que convocó para este domingo en la Casa Nacional peledeísta con la asistencia de 41 de los 45 miembros de ese organismo de dirección partidaria.

La agenda se desarrolla con un turno inicial de informes de diferentes tareas realizadas por sus integrantes y aspectos relacionados al desenvolvimiento orgánico.

La reunión tiene una línea frontal de dirección integrada por el ex Presidente de la República, Danilo Medina, Presidente del PLD, Charles Mariotti, Secretario General, la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, el ex presidente del PLD Temístocles Montás y el pasado candidato presidencial, Gonzalo Castillo.

Los avances en la reorganización partidaria acorde a la nueva Línea Organizativa y Electoral que trazara el IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, es el punto central del encuentro, cuyo carácter ordinario permite que otros temas se sugieran o sean tratados .

“Recibiremos el informe del arduo trabajo de los Comités Municipales y Provinciales, de los talleres de socialización de la Línea Organizativa y Electoral, de los preparativos para la validación de los Comités de Base y los informes de los Enlaces provinciales designados por el Comité Político, así como detalles del Plan Estratégico partidario” había adelantado Charles Mariotti, Secretario general sobre la agenda.

Los ausentes con excusas son José Ramón Fadul (Monchy), Miriam Cabral, Jaime David Fernández Mirabal y Tommy Galán.

A las 10 y 10 minutos se autorizó la entrada al salón de la representación de los medios de comunicación para captar las imágenes del encuentro y aguardan en uno de los salones el final de la reunión para recibir las explicaciones de las decisiones y resoluciones adoptadas.

