En día del Poder Judicial CARD convoca marcha nacional por la dignidad del ejercicio del abogado y el acceso a la justicia

Santo Domingo, República Dominicana 6 de enero de 2026.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) convocó para este miércoles 7 de enero de 2026, a partir de las 10:00 de la mañana, una Marcha Nacional por la Dignidad del Abogado y el Acceso a la Justicia, la cual se realizará frente a la Suprema Corte de Justicia, como una manifestación cívica, pacífica y de alto contenido institucional.

La actividad tiene como propósito central defender la dignidad del ejercicio profesional de la abogacía, denunciar las deficiencias estructurales del sistema de justicia dominicano y reclamar condiciones reales de acceso a una justicia oportuna, independiente, eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales, tanto para los abogados como para la ciudadanía en general.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización responde a una profunda preocupación del gremio jurídico ante situaciones que afectan gravemente el Estado social y democrático de derecho, de manera general resaltan como males reiterados, la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa, la precarización del ejercicio profesional del abogado y los obstáculos que enfrenta la población para acceder a una tutela judicial efectiva.

Asimismo, el Colegio de Abogados planteará como reivindicaciones puntuales, las siguientes; Primero: El NO traslado de la Tercera Sala de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo para los mameyes, en detrimento y dificultades para acceder a la justicia de decenas de usuarios y abogados; Segundo: Un salario mínimo de 60 mil pesos para todos los abogados que laboren en el poder judicial, Tercero: El respeto del escalafón en la carrera judicial, Cuarto: La apertura de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, previstos en la Constitución Dominicana (Artículo 164), por más de 15 años sin repuesta ni diligencia alguna; Quinto: La no administración de justicia en furgones que atentan contra la dignidad de los abogados y usuarios; Sexto: Filas estafetas especiales y exclusivas para los abogados en las gestiones de los tribunales y jurisdicción inmobiliaria, entre otros reclamos y exigencias para garantizar un ejercicio profesional digno para los abogados. “La dignidad del abogado es inseparable de la dignidad de la justicia. Cuando se vulnera al abogado, se afecta directamente el derecho de defensa y se debilita el sistema democrático”, expresó Potentini.

El CARD subrayó que la marcha no tiene motivaciones partidarias ni intereses particulares, sino que se trata de un llamado responsable y patriótico a las autoridades del sistema de justicia para que se adopten reformas estructurales urgentes, se fortalezcan las instituciones jurisdiccionales y se garantice el respeto al rol constitucional del abogado como colaborador esencial de la administración de justicia.

Asimismo, el gremio reafirmó su compromiso con la institucionalidad, la legalidad, la paz social y el diálogo, reiterando que esta jornada cívica se desarrollará dentro del marco del orden público y el respeto a la ley.

La convocatoria está dirigida a abogados de todo el país, juristas, académicos, estudiantes de derecho y ciudadanos comprometidos con la justicia, quienes están llamados a participar activamente en esta manifestación que busca marcar un punto de inflexión en la defensa del sistema judicial dominicano.

El Colegio de Abogados reiteró que continuará ejerciendo su rol histórico de vigilante del Estado de derecho, promoviendo iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la justicia, la transparencia institucional y la protección de los derechos fundamentales del pueblo dominicano.

En día del Poder Judicial CARD convoca marcha nacional por la dignidad del ejercicio del abogado y el acceso a la justicia

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES