En Día Mundial de la Diabetes a sociedad médica le preocupa poco acceso a los medicamentos

A propósito de conmemorarse este domingo el Día Mundial de la Diabetes, la Sociedad Dominicana de Diabetes y Nutrición (Sododian) expresó su preocupación por falta de acceso a los pacientes y su consecuencia en las complicaciones de salud.

El doctor Luis Bloise, presidente de la entidad, aseguró en un comunicado que el bajo acceso de insulinas y fármacos de última generación afecta la salud de los pacientes.

Resaltó que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tres multinacionales controlan más del 90 por ciento del mercado de la insulina, dejando poco espacio para que las empresas más pequeñas compitan.

El doctor Luis Bloise, presidente de la Sociedad Dominicana de Diabetes y Nutrición (Sododian). ( FUENTE EXTERNA)

Manifestó que este panorama incide en la fijación de los precios y que las versiones genéricas podrían ser más de un 25 por ciento más baratas que el producto original.

Reseñó que un estudio publicado por la Federación Internacional de Diabetes en 2020 revela la disparidad de las inversiones en el tratamiento en función de los países: “reflejándose que en el tratamiento de la diabetes por persona y año oscila entre los 63.9 dólares que dedica Bangladesh y los 11,900 de Suiza”.

“Aspiramos a que no se compliquen nuestros pacientes por falta de medicina como aún pasa en nuestro país”, comentó.

“Que el usuario tenga lo que necesite para la diabetes, que no caiga en diálisis por no acceder a tiempo a algún tipo de tratamiento y después gastar en diálisis sabiendo que no podrá recibir un trasplante por falta de apoyo económico”, puntualizó.

Abogó por la implementación de programas de prevención, seguimiento y tratamiento de la enfermedad en cada hospital y cada centro diagnóstico.

Precisó que hoy se conmemora el Día mundial de la Diabetes, escogido por el natalicio del formulador de la insulina, Frederick Grant Banting, en Cánada en 1891.

“Son muchas las vidas que se han salvado gracias a la lucha constante y el trabajo sin descanso de las personas que se dedican a esta especialidad”, indicó.

Fuente: DL