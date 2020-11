“En el Código Electoral estará todo, hasta la respiración”

El Código Electoral corregirá las incongruencias de leyes electorales y hay consenso en los partidos

El diputado nacional, Elías Wessin Chávez, presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral (JCE) de la Cámara de Diputados, ha iniciado los trabajos de contacto con los distintos actores del sistema electoral, político y partidos del país, a fin de lograr el consenso necesario para aprobar un Código Electoral que corrija las imperfecciones de las leyes 33/18 de Partidos y 15/19 del Régimen Electoral. De hecho, la propuesta tiene el apoyo del presidente Luis Abinader, quien ha observado la necesidad de perfeccionar las leyes electorales.

Wessin Chávez sostiene que el principal objetivo de esa pieza legislativa será contribuir con la paz social y política del país pero, sobre todo, aseguró que en el proceso se cuidarán de no repetir lo ocurrido con la Ley de de Partidos Políticos que, dice, “ha sido descuartizada” por el Tribunal Constitucional. El congresista está optimista de que en esta ocasión se pueda aprobar una norma que no responda a las coyunturas políticas y que abarque “hasta la respiración”.

¿Cómo surge la propuesta de un Código Electoral?

Se ha hablado de un código como lo tienen países como Colombia y Panamá y la idea ya había sido abordada, pero ahora, dada la necesidad de corregir la ley 33/18 y la Ley 15/19, lo mejor es un Código Electoral. Para tratar el tema. Prontamente vamos a invitar a la nueva Junata Central Electoral (JCE), para escuchar sus ideas sobre el Código Electoral. Haremos lo propio con los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE). Los líderes políticos están de acuerdo.

¿Qué procura la comunidad política con el Código Electoral?

Que cada vez que haya elecciones esa norma se respete, que todo estemos de acuerdo con ella, que las reglas estén claras, que no haya controversia y que todo el mundo sepa a lo que se atiene, los partidos, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. También aspectos que el pueblo está esperando, como que se persiga el delito electoral, que estén consagrados en ese código y hay una especie de consenso con relación a ese tema. Lo que queremos es una estructura legal que sea eficiente, que no tenga discrecionalidad y eso es lo que perseguimos. Nosotros lo que queremos es contribuir a la paz social y política de la República Dominicana. Aquí cada vez que hay unas elecciones aumentan los problemas psicológicos, la tensión. Hay que contribuir a la institucionalidad y que haya verdadera democracia.

¿Usted tiene fe en que el Código Electoral no será para responder a coyuntura política?

Claro que no, será un Código Electoral como merece esta sociedad y como se está esperando. Cuando se producen situaciones contenciosas, los partidos tenemos que recurrir a resoluciones y dictámenes y eso dificulta que las decisiones sean efectivas y eficientes. Cuando se tiene un Código se tiene todo, y ahí debe estar todo, hasta la respiración.

A la ley 33/18 varios de sus artículos fueron declarados inconstitucionales, ¿se hará algún control de constitucionalidad previo a la aprobación del Código Electoral para no repetir la experiencia?

Es penoso que tanto la ley 33/18 como la Ley Electoral sufrieran, inmediatamente fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo, tantas inconstitucionalidades y en el Congreso no podemos permitir que eso vuelva a suceder. Se ve que fueron proyectos de ley sacados del horno rápido para una situación política que había que resolver. Las situaciones políticas no deben condicionar la elaboración de las leyes. El descuartizamiento que han sufrido esas leyes es una situación que no se debe volver a repetir y para eso vamos a trabajar en la Cámara de Diputados.

¿Cuándo iniciarán las discusiones?

La comisión se va a reunir para trazar un cronograma de trabajo, porque un Código Electoral no es una ley cualquiera y tenemos que trabajar intensamente y tomarnos el tiempo que haya que tomarse para que todos los sectores lo conozcan y opinen, para sacar el mejor instrumento. Vamos a evaluarlo todo, las leyes, las resoluciones y todo lo que se ha considerado en materia electoral, considerarlo todo en el Código Electoral. Estamos en etapa de los contactos, pero en el 2021 vamos a trabajar todos en eso. Vamos a trabajar sin pausa, pero es un trabajo que no se puede hacer sin tomar en consideración el derecho comparado y de técnicos que hagan sus aportes.

Las sanciones a los delitos electorales están en la Ley y no se aplican, ¿en el Código, cuál sería la novedad?

Por la inacción la Procuraduría Fiscal Electoral, el Código Electoral que vamos a trabajar debe contemplar normas y artículos que definan un régimen de consecuencias y que eso esté establecido claramente sin tantas cortapisas y que todos sepamos las reglas con las que vamos asistir a un proceso electoral. Además, acciones como la compra de votos que se dan en las elecciones alrededor de los colegios estarán sancionadas. Hay un vacío, porque una de las quejas que tenía la Procuraduría Fiscal Electoral es que no tenía fondos. Y para llevar a cabo una serie de acciones se necesitan recursos y eso no se contempló. Etonces es una de las debilidades que tiene la Fiscalía Electoral.

Otro problema que las leyes que se aprobaron no resolvieron fue el costo de las campañas políticas. ¿Qué contemplaría el Código en ese aspecto?

Ese es un problema complejo y es un problema cultural, además de legal. Aquí se sabe que hay acciones que se dan en una campaña electoral que deben de ser tomadas en cuenta en este caso por un Código Electoral, para que eso no suceda. Lo que pasa es que no se crearon los mecanismos legales para eso y no se puede hacer, si no se garantiza el debido proceso que establece la Constitución. Aquí no hay forma de saber cuánto se gasta realmente en una campaña electoral. No se puede por simple sospecha decir que fulano de tal ha gastado más que fulano y empezar a perseguirlo, eso tiene que estar normado y reglamentado.

La forma en que se distribuye el dinero a los partidos es objeto de críticas porque el 80% se lo llevan los partidos grandes. ¿Se prevé alguna reforma a ese capítulo?

No se previó el aprovisionamiento a los partidos. La Ley te dice cómo se va a distribuirm pero no dice de dónde saldrá ese dinero, porque ese artículo fue derogado con la ley 15/19. Eso debe quedar establecido en el Código Electoral que se va aprobar. Nosotros lo que pensamos es que se distribuya el 30% en partes iguales a todos los partidos y un 70% en base a la votación, porque eso es lo justo. Lo que tenemos ahora es que dos o tres partidos se quedan con todo y los partidos emergentes tienen dificultades para crecer y hacer las labores.

¿Contemplan la posibilidad de dividir las juntas electorales como ha propuesto el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez?

Eso debe estar en el Código Electoral. Nosotros vamos a debatir todos los temas y vamos a generar consenso.

Método D’Hondt

Para que las minorías tengan representación, debe pensarse en otro método, porque el de D’Hondt beneficia a los partidos mayoritarios”

Debate electoral

El debate entre los candidatos debe ser obligatorio para que los pueblos conozcan sus programas”.

Fuente: elCaribe