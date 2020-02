En el ensanche Luperón las calles requieren ser reconstruidas

Moradores del ensanche Luperón, en el Distrito Nacional, reclamaron al Ministerio de Obras Públicas la reconstrucción de las calles de ese sector, principalmente la José Dolores Cerón, que está prácticamente intransitable, debido a la gran cantidad hoyos que tiene.

Los problemas han empeorado en los últimos seis meses, cuentan moradores como el taxista Pascual Ramírez, quien ha sido testigo del deterioro de las vías.

Informó que en la intersección de las calles José Dolores Cerón y 18 Sur hay un hoyo del sistema de drenaje pluvial que está abierto porque adictos a drogas robaron la tapa que lo cubría para venderla y tener dinero para mantener su vicio.

“Los vehículos se caen ahí y a veces hay que buscar grúas para sacarlos y otras veces los ayudamos a salir”, cuenta.

De acuerdo con Héctor Rijo, otro de los residentes en el Luperón, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) ha hecho trabajos en el lugar, pero que cuando no es que se roban la tapa metálica, son los vehículos que rompen las de otros materiales.

Explicó que la calle José Dolores Cerón no solo tiene ese problema, sino una gran cantidad de hoyos que dificulta el tránsito vehicular. Donde esa vía se une con la Pedro Livio Cedeño también se han hecho hoyos que se agrandan por falta de bacheo.

Además de la calle José Dolores Cerón, otras que están en pésimas condiciones son la 29 y la A, afirmó Freddy Gregorio Disla, morador del sector.

“Están malas las calles, yo no he visto al ayuntamiento ni a Obras Públicas por aquí, esto es un ensanche, no un barrio, y voy de acuerdo que lo arreglen también, yo tengo 50 y pico de años viviendo por aquí y veo que esta calles están malas”, dijo Disla.