En la celebración de su décimo aniversario Bloguero José Zabala lamenta que la comunicación digital esté fuera de control en tiempo del Covid-19.

El inquieto comunicador celebra una década (10) años asumiendo con responsabilidad y credibilidad los verdaderos conceptos de lo que es informar a la altura de la necesidad comunitaria en sus diferentes plataformas de las redes sociales.

Por Luis Hidalgo

Santo Domingo– El destacado comunicador digital – bloguero internacional José Zabala, celebra diez años de trayectoria en la comunicación digital con sus portales zabalaaldia & Al Día TV Más asumiendo con responsabilidad y credibilidad los restos que la profesión requiere para el servicio de la comunidad. Zabala considerado como uno de los comunicadores más influyentes de la diáspora en los Estados Unidos, informó que inició su camino en la “Blogofera” un 23 de octubre del 2010, con las expectativas de realizar una labor noticiosa al servicio comunitario y que se siente satisfecho de su labor.

José Zabala aseguró que el futuro de la información está en la comunicación digital la cual juega un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero actualmente está fuera de control en las redes sociales y corre el riesgo de perder su esencia crediticia.

“Fuera de control, porque en momentos cuando es más vital que nunca, publicar información veraz, concreta y basada en los hechos, no la propaganda, medios digitales sin trayectoria, ni credibilidad publican libremente y a su antojo noticias sin fundamento. Lo que sí se podría llamar: Noticias Falsas. Es hora de regular eso y se ponga control a ese asunto. La información mal intencionada es muy peligrosa”, dijo el comunicador radicado en la gran manzana.

“La pandemia del Covid-19 ha causado un gran impacto en los medios digitales. No todos lo hemos podido asimilar correctamente con las informaciones que manejamos en las diferentes redes que todos conocemos. No podemos culpar a nuevos comunicadores que han surgido dentro de la pandemia que con el fin de crecer han asumidos agendas informativas que no se corresponden con la realidad noticiosas”.

Son pocos y pertenecen a todas las áreas sociales de la comunidad. De igual manera los viejos comunicadores tenemos que revisarnos y para que la verdad esté por encima de un “Like” y números en las redes”, dijo José Zabala al ser entrevistado en su propio portal.

“En estos tiempos se han incrementado las suspensiones de cuentas por infracciones y las eliminaciones de noticias en las redes debidos a las informaciones falsas que se publican, derechos de autor, violaciones por normas comunitarias, raciales entre otras causas. Tenemos que revisarnos, parar esto y seguir posicionándonos cada día más”, dijo José Zabala al ser entrevistado en su propio portal”, informó el comunicador.

“En los últimos diez años, la comunicación digital ha sido vital para el desarrollo de todos los pueblos del mundo. Los comunicadores, periodistas digitales con sus diferentes plataformas, tienen sus propias agendas y están menos comprometidos para definir las noticias de interés general. Son más independientes y menos abanderados con el sistema que muchos periodistas tradicionales que responde a una sola agenda de poder oficial o privado”.

“La comunicación digital da más oportunidad al conocimiento de los principales problemas que afectan a los países, es más ágil y se define con un video o una imagen y es más rápida en las redes. Tenemos colaboradores y reporteros independientes en las calles, haciendo noticia cada segundo, alimentando las redes y aunque muchas no son tan confiables, nos dan más rapidez en la información para comprobar su veracidad. Hoy lo vemos todos en las redes, pero tiene que tener credibilidad”, finalizó diciendo el comunicador.

Más de José Zabala, un contador público autorizado, graduado en la UASD en el año 1992 de una licenciatura en Contabilidad.

José Zabala se convirtió en el primer comunicador digital en llegar al congreso de los Estados Unidos invitado por el congresista Adriano Espaillat. Formó parte del viaje en la cobertura oficial de la histórica visita del presidente Barack Obama a Cuba y corresponsal de La Mega 97.9 FM de la cobertura. Invitado especial para cubrir la boda del año en Londres 2018. Viaje a Cuba con Delta línea área en su primer viaje a Cuba después de 55 años. Participa en el funeral de Fidel Castro. Zabala es colaborador en los Estados Unidos del programa matutino el Zol de la mañana y otros de radio y televisión.

Zabala fue Primer Bloguero Dominicano en realizar un tour por Europa por 4 países y 10 ciudades con fines de conocimientos y contenidos para sus seguidores de su página web y haciendo contacto con los dominicanos que residen en esos países. Además participó en los funerales del mandatario cubano Fidel Castro.

El popular bloguero cubrió varios eventos importantes en la República Dominicana entre ellos: Serie del Caribe, Premios Soberano 2016, cobertura de la final de la campaña electoral, elecciones generales del país, toma de posesión, actividades artísticas y culturales entre otras actividades. Ha cubierto viajes a la República Dominicana para cubrir labores turísticas, políticas y culturales del país.

Con más de 500 artículos durante el finalizado año, fue considerado uno de los comunicadores más influyentes en la comunicación digital en la ciudad de New York y que participa constantemente en eventos públicos y privados.

José Zabala, ha sido reconocido por su gran labor por varias instituciones como: Telemundo 47 como bloguero del año 2014, Bloguero del año 2015 en Premios Dominicanos, Cacique de Dominican Day Parade 2015, Proclama del senador Adriano Espaillat, premios Chino Estrella, Viva la Patria, El Taxista entre otras instituciones.

Zabala, fue considerado en el Santo Domingo Colonial Fest, como el bloguero dominicano más influyente en la ciudad de New York. Su más reciente premio se lo otorgó la revista Latin TRENDS en la ciudad de Nueva York, donde lo reconoció como el “Top Latino Trendsetter Blogger” por su trabajo en español y varios reconocimientos más.