En la política migratoria de Biden hay medidas que beneficiarían a miles de dominicanos

Estados Unidos a partir del 20 de enero estrena a su nuevo presidente, el demócrata Joe Biden, quien ha anunciado dar prioridad a una política migratoria no discriminatoria.

Entre esos planes hay disposiciones que beneficiarían a miles de dominicanos que han aplicado para obtener una residencia estadounidense, al ser dependientes directos de residentes y ciudadanos. También para otros que no calificaban para obtenerla por las restricciones dispuestas por la gestión de Donald Trump.

Si bien Biden aspira a una reforma migratoria, esta debe contar con la aprobación del Congreso de Estados Unidos, donde su partido no cuenta con mayoría. Pero, puede echar marcha atrás medidas administrativas aplicadas por el presidente saliente Donald Trump.

El expresidente del Partido Demócrata en República Dominicana y experto en asuntos migratorios, Roque Leonel Rodríguez, cita entre esas medidas que beneficiarían a los dominicanos, la intención de Biden de revocar la regla de “carga pública”, ya que actualmente el peticionario debe demostrar que no recibe ayuda del Gobierno estadounidense para poder hacer una petición a un pariente directo, como son los cupones y Medicaid y otros.

”Eso afecta a miles de dominicanos que actualmente no están calificando para una residencia porque el peticionario, padre o madre, ha recibido algún tipo de beneficio y se considera carga publica y eso hace al beneficiario de la visa, que posiblemente se convierta en carga pública. Las personas han tenido que hacer malabares para demostrar que tienen la capacidad profesional, que saben inglés, que tienen ahorros, la solvencia para irse a Estados Unidos y no se van a convertir en carga pública”, dijo al indicar que Biden propone eliminar esos criterios en lo referente que se utilizan para determinar si la persona califica o no.

Reunificación familiar

El presidente electo quiere restaurar el sistema de reunificación familiar que fue creado mediante ley en el año 2000 para los que fueron pedidos como esposos e hijos menores de residentes, antes de diciembre 2001 y estuvo en vigencia hasta el 2007.

De los más de 70 mil dominicanos que esperan por residencia, la mitad calificarían para una reunificación familiar, si Biden logra la implementación de la ley. Anteriormente fue una visa V, pero pudieran llamarle de otra manera

Esto según el experto Roque Leonel Rodríguez significa que como la mayoría de los que están esperando por una visa residencia son los que están en la llamada categoría, que no son parientes directos de ciudadanos norteamericanos, sino de residentes permanentes, tiene que ponerse en fila.

La propuesta de Biden es que cuando un residente permanente haga una petición de su esposa o sus hijos menores, estos reciban una visa V para que vayan a esperar la residencia a Estados Unidos. Es una visa temporal hasta que les toca el turno de recibir su Greed Card, pero dejó claro que son aspiraciones de Biden que deberá contar con la aprobación de los congresistas.

En la actualidad, fuera de la pandemia, es un año y 8 meses que tiene que esperar un residente para llevarse a su esposa y a sus hijos menores, pero si le otorgan la visa V se le permitiría tan pronto le aprueben la petición de residencia emigrar con una visa temporal hasta que les toque su turno y reciban la residencia dentro de Estados Unidos.